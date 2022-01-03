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【內地電動車】小鵬、理想上月汽車交付量年增逾倍、小鵬升逾半成　一文看清2021交付數據

股市 09:39 2022/01/03

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【內地電動車】小鵬、理想上月汽車交付量年增逾倍　一文看清內地造車新勢力2021交付數據

內地造車新勢力相繼公佈12月交付數據，三大車廠2021年交付量均破9萬輛。小鵬汽車 （09868） 2021年12月總交付量1.6萬輛汽車，按年增長181%；第4季度累計交付量達到4.18萬輛，按季增長63%，按年增長222%；2021年小鵬汽車全年總交付量達到9.82萬輛，為2020年的2.6倍。

理想汽車 （02015） 12月交付1.41萬輛汽車，按年增長130%；2021年第4季交付3.52萬輛汽車，按年增長143.5%；2021年的總交付量按年增長177.4% 至 9.05萬輛。

小鵬股價今日（3日）造好，現升逾半成，最新報196.7元；理想汽車則升2.5%，最新報125.8元。

理想蔚來小鵬11月交付量齊破萬、哪家增長跑出？　理想盤前升6%、蔚來小鵬升4%，看【下一頁】

蔚來汽車（美：NIO）表示，12月交付1.05萬輛汽車，按年增長49.7%。 2021年第4季交付2.50萬輛汽車，按年增長44.3%；2021年共交付9.14萬輛汽車，按年增長109.1%。

蔚來透露，2022年，蔚來將交付三款新車型，而位於NeoPark新橋智能電動汽車產業園區的蔚來第二生產基地將於2022年第3季正式投產；全球範圍內，產品與全體系服務將在德國、荷蘭、瑞典、丹麥落地。

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