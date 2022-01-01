▲ 【澳門賭收】澳門上月博彩收入升1.8% 2021年累彈43.7%、但仍較疫情前跌7成

太陽城集團 （01383） 大股東周焯華被指涉嫌經營跨境賭博活動，最後被澳門司警拘捕，事件震撼整個澳門賭廳業，多間博彩企業陸續上月陸續剎停中介人業務，但12月全澳門博彩毛收入仍錄得反彈，連升兩個月。澳門博彩監察協調局公布上月及2021年數據，2021年12月澳門博彩毛收入錄得79.62億元（澳門元，下同），按月增長18.0%，按年則微增1.8%。

2021年全年計，博彩毛收入為868億元，按年反彈43.7%或264.2億元，但仍較疫情前的2019年水平下降70.3%。

澳門博彩（00880）副主席兼行政總裁蘇樹輝接受本地傳媒訪問時指，2022年博彩業發展要視乎是否落實港澳通關，甚至乎與東南亞周邊國家能否通關而定，蘇樹輝提到，「太陽城事件」發生之後，貴賓中介就算可繼續在澳門合法經營，市場空間會較之前細，並可能要更多轉往香港及東南亞市場開發客源。

上月多間博彩企業與賭廳劃清界線，大和早前發表報告指，對濠賭股持「正面」看法，相信行業已被超賣，中介撤出貴賓廳業務對濠賭股的負面影響，已逐漸被日益改善的中場業務所填補，而中介的問題料不會衝擊中場，因此預期賭收於年底前會保持平穩，直至有新的催化劑出現。

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