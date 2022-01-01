紐約時代廣場倒數限1.5萬人 拜登讚揚民眾保持堅定

各地在新冠肺炎疫情中迎來2022年，美國紐約時代廣場倒數活動連續2年限制參加人數。美國紐約市當局今年允許1.5萬參與倒數活動，較去年有所在增加。時代廣場聯盟表示，很高興能再次舉辦新年倒數活動。美國總統拜登在除夕致辭中讚揚，美國民眾在疫情中保持堅定，相信未來一定會更好。

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被譽為「全球壓軸倒數」的美國紐約時代廣場「蘋果倒數」活動，今年受新冠疫情影響需要縮小規模。當局允許及1.5萬人在廣場外參與倒數，人數雖較疫情爆發前大幅減少，但較去年僅限受邀前線醫護家屬參加已大幅增加。紐約市當局亦要求，參加者必須佩戴口罩及出示疫苗接種證明。

紐約時代廣場倒數情況

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，時代廣場的慶祝活動將向世界展示，紐約市正努力渡過難關。時代廣場聯盟（Times Square Alliance）主席Tom Harris表示，很高興能在除夕夜再度歡迎遊客回到時代廣場，組織目標是為全世界舉辦一場安全的活動。

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拜登（Joe Biden）在周五（31日）除夕致辭中，讚揚美國民眾在疫情中表現堅定。美國在2021年中再次了解到，美國沒有後退，無論挑戰多麼困難都能克服，疫情令美國變得更加堅強。拜登太太吉爾（Jill Biden）其後亦向前線醫護致敬，稱讚醫護、教師等一眾基本前線工作人員表現出風險精神。

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責任編輯：李俊儀