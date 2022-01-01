  • 19°C
香港時間 : 2022101日 (六) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年終獎勵】台灣長榮海運去年勁賺　員工年終獎金平均派40個月　成功跑贏台積電

股市 16:34 2022/01/01

分享：

【年終獎勵】台灣長榮海運去年勁賺　員工年終獎金平均派40個月　成功跑贏台積電

踏入2022年，又到打工仔「分花紅、拎雙糧」日子，不過疫情影響下，各行各業表現榮辱互見，但芯片企業、海運公司無疑成為2021年大贏家。台媒報道指，台灣海運公司長榮海運今年首三季賺取超過1500億元台幣（約420億港元），預估第四季加上之後賺破2000億台幣（約560億港元），決定超級霸氣地發給員工平均40個月的年終獎金，創下當地歷史紀錄。

海豐國際擬派特別息80港仙、股息率7.8厘　滙豐研究讚盈利可見度高，看【下一頁】

長榮海運一向在元旦前一個工作日出年終獎金，台媒報道指，有年資22年的經理取得82個月的年終花紅，突破千萬元台幣；而績效差或非海運直接相關部門則有25到40個月；海運直接相關人員領60至80個月，報道引述長榮海運指出，年終獎金一向依營運績效及員工表現核發。

另一台灣海運企業陽明早前體恤提早發放年終獎金，有報道指，陽明的員工應會領到8個月的年終。

台積電員工今年分紅加上獎金超過150萬元台幣

有台媒提到，半導體產業今年面臨芯片荒，台灣晶圓代工廠商業績理想，但台灣半導體廠向來是花紅遠高於年終獎金，因為年終獎金多是都是固定的2個月薪金。

不過2021年2月，台積電（美：TSM）董事會就已經核准員工分紅695億元台幣（約195億港元），以5萬名員工計算，平均每位員工分紅就有139萬元台幣（約39萬港元），遠高於去年的103萬元（約28.97萬港元），如果加上2個月的年終，台積電員工今年拿到的分紅加上獎金就超過150萬元台幣（約42萬港元）。

相關文章：

【業績｜港口股】中遠海運港口第三季多賺0.2%　現金充裕支持公司續派息

【航運股】中遠海控獲母企增持H股　半日升逾半成

 

美股 台股 台積電（美：TSM） 台積電

下一篇文章

【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【國泰293】國泰：5機組人員染Omicron　有確診員工違規定、將被紀律處分
【國泰293】國泰：5機組人員染Omicron　有確診員工違規定、將被紀律處分
【虛擬貨幣】市值第三大虛擬貨幣今年累升近1300%　大幅跑贏比特幣、以太幣
【虛擬貨幣】市值第三大虛擬貨幣今年累升近1300%　大幅跑贏比特幣、以太幣
【通宵列車不再】港鐵除夕夜尾班車延後一小時　12月11日起連續四個週末加強列車服務
【通宵列車不再】港鐵除夕夜尾班車延後一小時　12月11日起連續四個週末加強列車服務
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款