▲ 【年終獎勵】台灣長榮海運去年勁賺 員工年終獎金平均派40個月 成功跑贏台積電

踏入2022年，又到打工仔「分花紅、拎雙糧」日子，不過疫情影響下，各行各業表現榮辱互見，但芯片企業、海運公司無疑成為2021年大贏家。台媒報道指，台灣海運公司長榮海運今年首三季賺取超過1500億元台幣（約420億港元），預估第四季加上之後賺破2000億台幣（約560億港元），決定超級霸氣地發給員工平均40個月的年終獎金，創下當地歷史紀錄。

長榮海運一向在元旦前一個工作日出年終獎金，台媒報道指，有年資22年的經理取得82個月的年終花紅，突破千萬元台幣；而績效差或非海運直接相關部門則有25到40個月；海運直接相關人員領60至80個月，報道引述長榮海運指出，年終獎金一向依營運績效及員工表現核發。

另一台灣海運企業陽明早前體恤提早發放年終獎金，有報道指，陽明的員工應會領到8個月的年終。

台積電員工今年分紅加上獎金超過150萬元台幣

有台媒提到，半導體產業今年面臨芯片荒，台灣晶圓代工廠商業績理想，但台灣半導體廠向來是花紅遠高於年終獎金，因為年終獎金多是都是固定的2個月薪金。

不過2021年2月，台積電（美：TSM）董事會就已經核准員工分紅695億元台幣（約195億港元），以5萬名員工計算，平均每位員工分紅就有139萬元台幣（約39萬港元），遠高於去年的103萬元（約28.97萬港元），如果加上2個月的年終，台積電員工今年拿到的分紅加上獎金就超過150萬元台幣（約42萬港元）。

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