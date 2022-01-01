瑞房委任項目開發負責人王穎 出任集團新CEO

內房瑞安房地產(00272)宣布，王穎已獲委任為公司執行董事及行政總裁，自今日起生效。這亦是瑞房相隔8年後，再次委任行政總裁。王穎將全面負責集團的管理與運營，推動公司旗下項目的戰略增長。

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1997年加入集團的王穎曾為瑞安管理(上海)有限公司董事總經理 — 項目開發與資產管理。王穎現負責集團項目開發及銷售及市務的多項工作及亦監督資產管理業務。王穎亦負責本集團業務拓展工作，包括土地收購及其他新地產投資工作。

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瑞房近月亦有多個大型動作，包括計劃分拆商業項目公司中國新天地於本港上市，以及和武漢地產組成合營，以200億人民幣投得武漢商住地皮。

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