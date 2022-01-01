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澳門去年博彩收入增43% 仍較疫情前同期低逾六成

股樓投資 15:55 2022/01/01

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澳門博彩監察協調局公布上月和去年業界數據。2021年12月，澳門博彩毛收入按年增1.8%至79.6億澳門元。2021年全年計，收入則按年反彈43%至868億澳門元，惟和疫情前的2019年收入比較，仍低逾65%。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

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澳門較早前公布修訂博彩法諮詢總結，再有大行對此發表看法。結果似乎較市場早前的憂慮更樂觀，或對相關股票帶來正面影響。不過，未知公眾意見會佔政府最終決定多少比重，相信不確定性會持續。富瑞維持對博彩營運商長期的正面看法，看好美資博彩股。

A股股王茅台去年多賺11% 增幅為近5年最低  詳情請看【下一頁

該公開諮詢總結報告指，就經營娛樂場幸運博彩的批給數量，意見普遍認為批給數量應為6個。　　

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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撰文 : 李尚毅

銀河娛樂（00027） 港股

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A股股王茅台去年多賺11% 增幅為近5年最低
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