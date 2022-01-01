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【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧

環球社會熱點 15:12 2022/01/01

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新冠肺炎Omicron變種病毒繼續在歐洲傳播，英國及法國等國家早前拒絕新年前收緊防疫措施。英國、法國、意大利及葡萄牙除夕當日再度宣布，新增確診人數創新高。法國總統馬克龍表示，未來數周將會十分困難。葡萄牙當局下令，酒吧及夜店在除夕夜必須暫營業。

英單日確診暴增至19萬宗 NHS急擴醫院床位 【下一頁】

英國周五（31日）表示，新增近19萬宗確診，同日亦有203人染疫離世。英國廣播公司（BBC）報道指，從12月27日起，新冠住院患者人數僅增加20人。雖然英國政府拒絕在新年前收緊防疫，但英國大部分地區慶祝活動規模已經縮減。

法國近日一直位居歐洲地區單日新增確診人數榜首，當地周五表示，過去24小時新增23.22萬宗確診個案，是當地連續3日新增逾20萬人受感染。 馬克龍（Emmanuel Macron）發表除夕講話時表示，未來數周將會十分困難。他同時指接種疫苗是擺脫疫情的方法，再度呼籲民眾接種疫苗。馬克龍其後補充，政府避免採取進一步行動限制個人自由。

英法確診再創新高 西班牙縮短隔離 【下一頁】

葡萄牙官方數據顯示，當地周五新增逾3萬宗新冠確診個案，較前一日的逾2.8萬宗有所增加，當中83%個案為感染Omicron變種。葡萄牙當日亦有18人染疫離世，較前一日的16人有所增加。葡萄牙政府要求，夜店和酒吧除夕夜需暫停營業，民眾進入酒店、賭場及餐廳前需接受病毒檢測，戶外聚會人數不得多於10人。

同樣打破記錄的還有意大利，當地周五新增逾14.4萬宗確診。當地截至周五，共有逾1.1萬名新冠患者需入院接受治療。意大利衛生部表示，周五共進行了122萬次檢測，打破當地記錄。

責任編輯：李俊儀

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