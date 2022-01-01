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【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨

股市 14:59 2022/01/01

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【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨

電動車龍頭特斯拉（Tesla）（美：TSLA） 、太空探索企業SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）經常在社交平台Twitter 語出驚人，又喜歡和網友互動，甚至連賣股也邀請網民投票。作為全球首富的馬斯克最新在最新在Twitter發文，但主題不是討論Tesla 營運、SpaceX 最新動向及加密貨幣的想法，而是對初創企業生存率的看法，馬斯克在Twitter 直言，沒有多少初創企業能夠度過下一次經濟衰退，並預言下一波經濟衰退將在 2022 年內來臨。

馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」，看【下一頁】

華爾街日報科技專欄作家 Christopher Mims發表Twiiter問到：「 現時世界上有936 家初創公司估值超過10 億美元，大家認為它們在 5 年內會變成什麼樣子？」

馬斯克隨著回應指，如果歷史可以作為指導，那麼沒有多少人能夠度過下一次經濟衰退。其後有網民追問馬斯克，下一次經濟衰退會在什麼時候發生。

馬斯克則表示，預測宏觀經濟是具有挑戰性的，他直覺是可能在 2022 年春季或夏季左右，但不遲於 2023 年。馬斯克預言引起網民熱議，超過近千轉發及4400個Like。

其後有Twitter 網民貼出一張圖表，表示工作年齡人口 (WAP)每小時必須繳納多少稅款才能在不增加赤字的情況下保持聯邦預算的資金來源。與 2020 年的暴漲相比，2008 年的暴漲微不足道。網民再補充另一張顯示1977 – 2021 年的工作年齡人口在這兩年呈現下滑趨勢的圖表來，馬斯克回覆稱：「這張圖表很重要。」

根據彭博億萬富翁指數最新數據顯示，由於Tesla 股價繼續上揚，馬斯克今年身價一度超過3千億美元，目前淨資產約為2735億美元，全年暴增1175億美元。

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） SpaceX Tesla 馬斯克

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