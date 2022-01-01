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【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！

商業 14:39 2022/01/01

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繼牛年首次推出官方設計之後，蘋果今年亦推出AirPods Pro 虎年特別版，全球只有中港台、馬來西亞及新加坡可買得到。（蘋果官網圖片）

繼牛年首次推出官方設計之後，蘋果今年亦推出AirPods Pro虎年特別版，全球只有中港台、馬來西亞及新加坡可買得到，首批1月5日就能到貨。

【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊

香港官網以「小虎大顯聲勢」來形容這款虎年特別版的AirPods Pro， 雖然功能上與普通版本皆一樣，但主要限定盒裝印有喜氣的紅色小老虎的圖案，另外一處則在充電盒上印有老虎雷射雕刻，售價維持1999元。

與蘋果平時有的老虎圖案不同，虎年特別版的圖案經重新設計，多帶了一頂小帽子，且周圍有慶祝的煙花造型，目前僅限於AirPods Pro提供特別版本。

有意入手的顧客需留意，通常AirPods Pro限定款的銷售期都不會太久，只有在農曆新年才會販售，消費者還可考慮搭配新款MagSafe充電盒設計。

日本推虎年限定AirTag

早幾日，日本Apple宣布，1月2日至3日間，向iPhone 12、iPhone 12 mini和iPhone SE的前2萬名購買者贈送限量的虎年限定AirTag。

【半導體】創歷史新高　全球半導體市場規模按年增25%

【2022加價】新一年加價！　IKEA全球產品價格將上調9％

責任編輯：李智美

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