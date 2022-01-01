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【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊

商業 12:49 2022/01/01

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小狐狸「玲娜貝兒」是上海迪士尼在2021年9月29日發佈的全新IP形象，在迪士尼的官方解釋里，是達菲熊（Duffy）在森林裡迷路，偶遇的一個朋友。（上海迪士尼IG圖片）

香港迪士尼樂園今日（1日）於其微信公眾號發布消息稱，小狐狸「玲娜貝兒」（Linabell）將在秋天與顧客見面。

【半導體】創歷史新高　全球半導體市場規模按年增25%

香港迪士尼樂園今日（1日）於其微信公眾號發布消息稱，小狐狸「玲娜貝兒」（Linabell）將在秋天與顧客見面。（香港迪士尼樂園微信公眾號截圖）

小狐狸「玲娜貝兒」是上海迪士尼在2021年9月29日發佈的全新IP形象，在迪士尼的官方解釋，她是達菲熊（Duffy）在森林裡迷路，偶遇的一個朋友。

上海開售官網一度癱瘓　價格被炒到人民幣3千元　

趁著12月節慶，上海迪士尼為玲娜貝兒推出三款周邊玩偶，定價139元人民幣（約170港元）和219元人民幣（約269港元），線上預購時上海迪士尼官網一度癱瘓，而一個公仔的網上價格被炒到3千元人民幣（約3680港元）。

近期，上海迪士尼再度開售3款玲娜貝兒公仔產品，一開售即售罄。為了買到玲娜貝兒商品，大批遊客在寒冷天氣下徹夜排隊，客流量超過5800人。據了解，當日（29日）上海的室外氣溫低至1℃，不少排隊的遊客都縮成一團。有遊客更是表示，自己排隊忍尿忍到有血尿。

【航空業】應對Omicron造成人力短缺問題　美聯航提供機師3倍工資

【2021年手機出貨量】2021年全球智能手機出貨為13.2億部　三星蘋果小米排前三

責任編輯：李智美

 

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