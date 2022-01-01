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【AAPL】蘋果遭印度反壟斷機構下令調查　涉嫌強逼App開發商使用自家支付系統

股市 12:35 2022/01/01

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【AAPL】蘋果遭印度反壟斷機構下令調查　涉嫌強逼App開發商使用自家支付系統

近年全球掀起針對大型科技企業的反壟斷行動，印度反壟斷監管機構印度競爭委員會周五（12月31日）下令針對蘋果公司（美：AAPL）在當地商業行為進行調查，認為蘋果在應該程式商店App Store 強逼開發商使用蘋果自家的支付系統。

印度競爭委員會下令其總幹事 60 天內進行調查，並表示初步認為，蘋果強制應用開發商使用其自家支付系統，限制了應用開發商選擇支付處理系統，尤其是考慮到蘋果對App內購買及支付收取高達30%的佣金。

印度富士康工廠爆員工食物中毒、遭蘋果列入觀察名單　鴻海：正重組當地管理層，看【下一頁】

早前印度西部拉賈斯坦邦（Rajasthan）非營利組織Together We Fight Society 提出投訴後，印度競爭委員開始審查此案。該機構表示，蘋果阻止開發人員使用第三方或他們自己的支付系統，對開發商產生收入造成了重大影響。

現時蘋果在印度智能手機市佔率只有2%，蘋果曾敦促印度競爭委員會駁回此案，稱蘋果在印度的規模太小。

印度競爭委員會周五稱，蘋果表面上限制了潛在的App開發商和分銷商的市場准入，又稱針對蘋果的初步證據確鑿，值得調查。印度競爭委員會提到，蘋果公司有關其市場份額論點屬「完全誤導」，因為上述投訴是針對App開發商層面出現反競爭限制，而非最終用戶。

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