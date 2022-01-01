【2022新年】多地有跨年活動慶祝 世衛籲富國勿囤積疫苗

新冠肺炎Omicron變種在世界各地肆虐，各地民眾再次在疫情中引來新年。全球多地都有跨年活動慶祝2022年新年到來，民眾期望在新年擺脫疫情。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞表示，對能在2022年結束新冠疫情感到樂觀，他再度呼籲富裕國家不要囤積疫苗。

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在英國倫敦，煙花和燈光匯演在千禧橋（Millennium Bridge）及聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）上空舉行。雖然泰國將往年在各地寺廟舉行的除夕祈禱儀式，改為在網上進行，但曼谷當局仍在湄南河上空釋放大量煙花，布吉島及芭提雅等地亦有慶祝活動。

各地除夕到時慶祝活動

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澳洲在悉尼歌劇院港灣大橋（Harbour Bridge）舉辦煙花匯演迎接新年，據報共消耗多達6噸煙花。澳洲敦促觀看民眾，需時刻佩戴口罩。雖然新西蘭疫情輕微，但作為預防措施，當局仍取消了數場煙花匯演。新年來臨時，新西蘭最大城市奧克蘭當局將燈光投射到城市各地標上。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五（31日）在新年致辭中表示，若能結束疫苗不平等，他相信疫情將可在2022年結束。譚德塞指，狹隘的民族主義（nationalism）和疫苗囤積情況阻止了疫情大流行結束，並導致了具高傳播性的Omicron變種出現。譚德塞警告，疫苗不平等持續時間愈長，病毒演變風險就愈高，結束疫苗不平等不但可結束疫情，更可為過去2年辛勤工作的衛生工作者提供休息機會。

譚德塞亦形容，2021年是艱難的一年（a tough year），但亦發生了很多值得感恩的事情。雖然沒有1個國家成功擺脫疫情，但人類在去年多了很多工具預防及治療新冠肺炎。

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責任編輯：李俊儀