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【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工

商業 17:23 2022/01/01

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為緩解Omicron疫情造成人力短缺，美國聯合航空（United Airlines）提供機師3倍工資，以應對1月份的大部分航班。（法新社圖片）

為緩解Omicron疫情造成人力短缺，美國聯合航空（United Airlines）提供機師3倍工資，以應對1月份的大部分航班。

【2021年手機出貨量】2021年全球智能手機出貨為13.2億部　三星蘋果小米排前三

CNBC報道，自12月23日以來，聯合航空、達美航空（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue Airways）、天西航空（SkyWest Airlines）及阿拉斯加航空（Alaska Airlines）已取消1萬多個航班，主要是因為氣候不佳及確診人員激增。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，這些航空公司週五（30日）又取消近1500個美國航班，其中聯航取消逾200個航班，約佔其主線航班的11%。機師工會向成員表示，由於Omicron變種病毒迅速傳播，請病假的機師數量創新高，這對聯航營運造成顯著影響，並在過去1週取消大量航班。

與機師工會達成協議加人工

聯航資深副總Bryan Quigley在員工報告指出，聯航已與最大的機師工會ALPA（The Air Line Pilots Association）達成協議，將提供更高的工資支援開放航班。

根據報告，在12月30日至1月3日期間飛行開放式旅程的機師，將獲得3.5倍的工資，在1月4日至1月29日期間飛行開放式旅程的機師，則可獲3倍工資。

【半導體】創歷史新高　全球半導體市場規模按年增25%

【供應鏈】為解港口擠塞情況　洛杉磯港對滯留貨櫃開徵罰款

責任編輯：李智美

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