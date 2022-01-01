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A股股王茅台去年多賺11% 增幅為近5年最低

股樓投資 14:21 2022/01/01

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目前市值於內地A股前列的貴州茅台(滬:600519)公布業績快報，指出經初步核算，去年盈利按年增11 .3%至520億人民幣，惟增幅創近5年新低。惟同期收入按年升11%至1090億元人民幣，較集團去年初預估的10.5%為高。

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分析指，茅台盈利放緩，相信和集團產品需求高企的同時未把其加價有關。加上內地當局加強監管分銷商囤積產品，令茅台加強優化直接銷售渠道，也控制了加價幅度。惟茅台對手五糧液(深:000858)傳有意把產品加價，未來或營造空間予茅台上調產品出廠價。

[騰訊700] 騰訊傳1億美元 入股英國虛擬銀行Monzo  詳情請看【下一頁

茅台最新市值達26100億人民幣，較科網巨頭阿里巴巴(09988)還要高，為內地其中一隻市值最高的股份。

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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撰文 : 李尚毅

貴州茅台（滬：600519） A股

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