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[騰訊700] 騰訊傳1億美元 入股英國虛擬銀行Monzo

股樓投資 12:36 2022/01/01

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內地科網巨頭騰訊(00700)再於歐洲出手投資。外電報道，集團參與英國虛擬銀行Monzo的融資，購入對方部分股權。Monzo本輪融資由阿布扎比增長基金牽頭，料籌得約6億美元，當中騰訊斥1億美元入股。Monzo最新估值約45億美元。

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Monzo於2015年成立，雖面對當地大型銀行的競爭，公司業務增長仍快速，目前已坐擁500萬名客户。據悉公司去年營業收入上升一倍。

新加坡上市又一城REIT 獲同系公司逾240億元合併   詳情請看【下一頁

近年騰訊連番在英國投資，包括較早前落實以13億美元，收購英國遊戲商Sumo Group。這亦是公司當地目前至今最大的收資。

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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