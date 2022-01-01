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【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現

環球社會熱點 10:02 2022/01/01

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有初步研究指新冠肺炎Omicron變種較之前Delta變種溫和，民眾希望增加對炎Omicron變種了解。有英國研究發現，Omicron變種的住院風險約為Delta變種的三分之一。該英國研究亦發現，接種3劑新冠疫苗後，感染Omicron變種後的住院風險大減8成。

英單日確診暴增至19萬宗 NHS急擴醫院床位 【下一頁】

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，簡稱UKHSA）過去數周和劍橋大學合作，分析了52.8萬宗Omicron變種感染個案，及逾57.3萬宗Delta變種確診個案， 結果發現感染Omicron變種的住院風險約為Delta變種的3分之1。英國目前疫情嚴峻，雖然近期確診人數連創新高，但12月需要使用氧氣瓶的患者數目保持穩定。

UKHSA表示，研究同時發現新冠疫苗能對抗Omicron變種。UKHSA指數據顯示，接種2劑或3劑疫苗人士感染Omicron變種後，住院風險較尚未接種疫苗人士大降81%。

Omicron變種難逃T細胞 兩外國研究：或降低重症 【下一頁】

UKHSA首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins） 表示，分析結果令人備受鼓舞。但她承認，現在僅憑住院率總結Omicron變種嚴重程度較低，仍為時過早。Omicron變種具較高傳染力，英格蘭地區60歲或以上人士確診數目正在增加，英格蘭國民保健服務（NHS）或未來數周面臨巨大壓力。

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責任編輯：李俊儀

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