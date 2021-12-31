【一時佳話@iM網欄】獅子與老鼠的故事 無信心做有錢人生意？

早陣子收到一位讀者私訊問道：「Wave你好！我是一位保險業新人，剛大學畢業，入行半年，成績勉強合格。早陣子有幸看了你的著作《大單》，我也想做大單，但一想到那些有錢人，比我年長許多，食鹽多過我食米，財富比我多N倍之餘，財技更比我精，試問我又怎樣幫他們理財？於他們有何價值呢？」他這樣的想法，我年青時也有過，於是我便跟他分享一個《伊索寓言》故事：
獅子與老鼠
一個炎熱的下午，獅子在草原上散步，一隻老鼠從牠眼前經過，獅子本能反應下，便把牠撲倒並壓在腳下。老鼠喊道：「獅子大王，你英明神武又好人，求求你做做好心放過我吧！我這麼小，你吃了等於沒吃。而且我已很多天沒有洗澡，身上有菌、有病毒、有臭味，你吃了我可能會壞肚子，分分鐘得不償失。何況我上有高堂，下有妻房，我死了牠們會無依無靠，一屍幾命呀！如果你現在放過我，我會銘記你的大恩大德，有朝一日我一定能報答你。」
獅子哈哈大笑，心想：「報答我？你一隻小老鼠有何能耐？算吧！反正我剛剛吃飽，便做一次好心吧。」於是獅子把爪子抬起來，老鼠便立刻飛奔跳命，生怕獅子改變主意。幾個月後，獅子又在林中覓食，但這次不慎掉進了獵人陷阱，被羅網纏繞全身。獅子不斷掙扎，想抓和咬破那張網，但網卻把牠勒得更緊，不久更動彈不得。獅子眼見逃脫無望，便怒吼起來，發洩心中憤恨。
當老鼠聽到獅子的吼聲，便巡聲覓至。牠一看便猜到發生什麼事，便對獅子說：「大王大王，你認得我嗎？幾個月前你放生我的，請你等等，我立刻救你。」說完，牠便開始咬那張網。不消一會兒，獅子的前爪自由了；隨後，身體各部份也解放了；最後，獅子終於成功擺脫羅網，逃出生天。事後牠對老鼠千恩萬謝道：「坦白說，你當日話會報恩，我嗤之以鼻，獅眼看鼠低，小看了你。但想不到今天救我一命的，就是這份在我眼中微不足道的力量！對不起，謝謝你！」
甚麼叫專業
其實所謂專業，就是專注自己的事業，尊重自己的行業，對自己的工作價值有正確的認識和肯定，就好像故事裡的小老鼠一樣。世上沒有卑微的工作，只有卑微的工作態度，就正如孟子曰：「人必自侮，然後人侮之！」
故事裡的獅子，就好像現實生活的有錢人一樣，很多地方也很優秀，但絕不是萬能。他們有的是錢，但大都缺乏時間，更缺乏相關牌照和工具。可能100個項目上，我們輸他們99項，但我們要有自信在自己的專業領域這一項上勝過他們，幫他們解決問題，以便他們節省時間，這樣又何愁大單呢？
作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。
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