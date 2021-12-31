【一時佳話@iM網欄】獅子與老鼠的故事 無信心做有錢人生意？

早陣子收到一位讀者私訊問道：「Wave你好！ 我是一位保險業新人，剛大學畢業，入行半年，成績勉強合格。 早陣子有幸看了你的著作《大單》，我也想做大單， 但一想到那些有錢人，比我年長許多，食鹽多過我食米，財富比我多 N倍之餘，財技更比我精，試問我又怎樣幫他們理財？ 於他們有何價值呢？」他這樣的想法，我年青時也有過， 於是我便跟他分享一個《伊索寓言》故事：

獅子與老鼠

一個炎熱的下午，獅子在草原上散步，一隻老鼠從牠眼前經過， 獅子本能反應下，便把牠撲倒並壓在腳下。老鼠喊道：「獅子大王， 你英明神武又好人，求求你做做好心放過我吧！我這麼小， 你吃了等於沒吃。而且我已很多天沒有洗澡，身上有菌、有病毒、 有臭味，你吃了我可能會壞肚子，分分鐘得不償失。 何況我上有高堂，下有妻房，我死了牠們會無依無靠，一屍幾命呀！ 如果你現在放過我，我會銘記你的大恩大德， 有朝一日我一定能報答你。」

獅子哈哈大笑，心想：「報答我？你一隻小老鼠有何能耐？算吧！ 反正我剛剛吃飽，便做一次好心吧。」於是獅子把爪子抬起來， 老鼠便立刻飛奔跳命，生怕獅子改變主意。幾個月後， 獅子又在林中覓食，但這次不慎掉進了獵人陷阱，被羅網纏繞全身。 獅子不斷掙扎，想抓和咬破那張網，但網卻把牠勒得更緊， 不久更動彈不得。獅子眼見逃脫無望，便怒吼起來，發洩心中憤恨。

當老鼠聽到獅子的吼聲，便巡聲覓至。牠一看便猜到發生什麼事， 便對獅子說：「大王大王，你認得我嗎？幾個月前你放生我的， 請你等等，我立刻救你。」說完，牠便開始咬那張網。不消一會兒， 獅子的前爪自由了；隨後，身體各部份也解放了；最後， 獅子終於成功擺脫羅網，逃出生天。事後牠對老鼠千恩萬謝道：「 坦白說，你當日話會報恩，我嗤之以鼻，獅眼看鼠低，小看了你。 但想不到今天救我一命的，就是這份在我眼中微不足道的力量！ 對不起，謝謝你！」

甚麼叫專業

其實所謂專業，就是專注自己的事業，尊重自己的行業， 對自己的工作價值有正確的認識和肯定， 就好像故事裡的小老鼠一樣。世上沒有卑微的工作， 只有卑微的工作態度，就正如孟子曰：「人必自侮，然後人侮之！」

故事裡的獅子，就好像現實生活的有錢人一樣，很多地方也很優秀， 但絕不是萬能。他們有的是錢，但大都缺乏時間， 更缺乏相關牌照和工具。可能100個項目上，我們輸他們99項， 但我們要有自信在自己的專業領域這一項上勝過他們， 幫他們解決問題，以便他們節省時間，這樣又何愁大單呢？

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

更多一時佳話@周榮佳的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！