【90後財務自由人@iM網欄】Evolution 進化論與個人成長

筆者聖誕假期買了投資大師Ray Dalio的新書《The Changing World Order》，這本新書圍繞着大國崛起及衰落的過程。書中指， 過去500年出現過4個大國，分別是荷蘭、英國、美國及中國。 由於幾年前Ray Dalio觀察到中國正在挑戰美國霸主地位， 他便開始着手研究過去的大國強弱更替， 發現大國由興起到衰落都恍似跟隨着同一個軌迹， 是無可避免的一個進化過程。

書首他寫道：「To my grandsons and future generations： may the force of evolution be with you」， 亦提到宇宙中惟一永恒的力量就是進化（Evolution）。 進化是指去舊立新，汰弱留強。在人類歷史中， 進化是一個持續的過程，中間有很多陣痛，弱者被淘汰， 卻令人類的整體生活水平持續反覆向上。筆者和Ray Dalio一樣都是進化論的堅信者，進化論其實放在個人成功上， 都是應用得到的。Ray Dalio 幾年前有分享過他心目中的成功五部曲：一、定下目標；二、 遇到困難及問題；三、找到困難及問題的核心原因、四、 找解決方案；五、實踐解決方案，並且得到個人進步。

莫怕失敗 尋求突破

在成功五部曲中，第三及第四步決定你個人的高度， 如果第三及第四步失敗的話，就會因為問題的出現而失敗， 甚至永不翻身。若果第三第四步成功的話，個人就會進步及突破。 關鍵在於遇到問題的時候，能否應變及令自己「進化」。因此，「 失敗乃成功之母」這句說話是很真實的。然而， 筆者自從開始投資及開設YouTube頻道後， 接觸到更多不同界別人士之後， 發現香港教育制度令到不少人很懼怕失敗， 只要見到不對路便很容易放棄，失去希望。 傳統教育制度懲罰犯錯的人，久而久之很多人都對失敗有一種恐懼。

如果明白《進化論》的話，就會明白失敗是成功的必經階段。 沒有一個有價值的目標是會完全沒有驚濤駭浪的。 怎樣面對失敗決定一個人的高度，不能應變及個人進化的話， 可能永不翻身，但若果成功進化的話，卻能去到新的高度。 有心理學家說，經歷一些重大挫折之後，有兩個結果：Post- traumatic Stress或者Post-traumatic Growth。

就我個人而言，過去30年人生中都經歷過幾個重大挫折， 包括高中時期失戀經驗，進入大學之後的迷失時期， 以及今年達到財務自由之後，不知道下一個目標的經歷。 每一次經歷過程都是十分痛苦，不過經過反思及調整之後， 卻令我得到極大的突破。例如，我大學一年級的時候， 曾經很懼怕自己會事業失敗， 嘗試報考很多不同的大公司及投資銀行，全部都失敗收場。幸好， 不斷嘗試之後有幸在一間初創企業工作，認識到我創業的恩師， 結果大學二年級的時候第一次創業，開辦補習社， 做到相當不錯的成績。如果沒有迷失時期，認清楚自己的長短處， 必定沒有往後的創業動力。又例如，我今年經歷的迷惘時期， 又逼到我個人作出很多反思，更深切思考人生的意義在哪裏， 現在已經找到令我重拾生活熱誠的新方向（在兩周前的專欄有分享） 。因此，在此亦祝福各位讀者，may the force of evolution be with you! 遇到困難時，能夠成功應變，令自己進化！

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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