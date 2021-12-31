【90後財務自由人@iM網欄】Evolution 進化論與個人成長

筆者聖誕假期買了投資大師Ray Dalio的新書《The Changing World Order》，這本新書圍繞着大國崛起及衰落的過程。書中指，過去500年出現過4個大國，分別是荷蘭、英國、美國及中國。由於幾年前Ray Dalio觀察到中國正在挑戰美國霸主地位，他便開始着手研究過去的大國強弱更替，發現大國由興起到衰落都恍似跟隨着同一個軌迹，是無可避免的一個進化過程。
書首他寫道：「To my grandsons and future generations： may the force of evolution be with you」， 亦提到宇宙中惟一永恒的力量就是進化（Evolution）。進化是指去舊立新，汰弱留強。在人類歷史中，進化是一個持續的過程，中間有很多陣痛，弱者被淘汰，卻令人類的整體生活水平持續反覆向上。筆者和Ray Dalio一樣都是進化論的堅信者，進化論其實放在個人成功上，都是應用得到的。Ray Dalio 幾年前有分享過他心目中的成功五部曲：一、定下目標；二、遇到困難及問題；三、找到困難及問題的核心原因、四、找解決方案；五、實踐解決方案，並且得到個人進步。
莫怕失敗 尋求突破
在成功五部曲中，第三及第四步決定你個人的高度，如果第三及第四步失敗的話，就會因為問題的出現而失敗，甚至永不翻身。若果第三第四步成功的話，個人就會進步及突破。關鍵在於遇到問題的時候，能否應變及令自己「進化」。因此，「失敗乃成功之母」這句說話是很真實的。然而，筆者自從開始投資及開設YouTube頻道後，接觸到更多不同界別人士之後，發現香港教育制度令到不少人很懼怕失敗，只要見到不對路便很容易放棄，失去希望。傳統教育制度懲罰犯錯的人，久而久之很多人都對失敗有一種恐懼。
如果明白《進化論》的話，就會明白失敗是成功的必經階段。沒有一個有價值的目標是會完全沒有驚濤駭浪的。怎樣面對失敗決定一個人的高度，不能應變及個人進化的話，可能永不翻身，但若果成功進化的話，卻能去到新的高度。有心理學家說，經歷一些重大挫折之後，有兩個結果：Post-traumatic Stress或者Post-traumatic Growth。
就我個人而言，過去30年人生中都經歷過幾個重大挫折，包括高中時期失戀經驗，進入大學之後的迷失時期，以及今年達到財務自由之後，不知道下一個目標的經歷。每一次經歷過程都是十分痛苦，不過經過反思及調整之後，卻令我得到極大的突破。例如，我大學一年級的時候，曾經很懼怕自己會事業失敗，嘗試報考很多不同的大公司及投資銀行，全部都失敗收場。幸好，不斷嘗試之後有幸在一間初創企業工作，認識到我創業的恩師，結果大學二年級的時候第一次創業，開辦補習社，做到相當不錯的成績。如果沒有迷失時期，認清楚自己的長短處，必定沒有往後的創業動力。又例如，我今年經歷的迷惘時期，又逼到我個人作出很多反思，更深切思考人生的意義在哪裏，現在已經找到令我重拾生活熱誠的新方向（在兩周前的專欄有分享）。因此，在此亦祝福各位讀者，may the force of evolution be with you! 遇到困難時，能夠成功應變，令自己進化！
作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。
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撰文 : Ryan（陳懷恩）
欄名 : 90後財務自由人