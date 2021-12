【90後財務自由人@iM網欄】Evolution 進化論與個人成長

筆者聖誕假期買了投資大師Ray Dalio的新書《The Changing World Order》,這本新書圍繞着大國崛起及衰落的過程。書中指, 過去500年出現過4個大國,分別是荷蘭、英國、美國及中國。 由於幾年前Ray Dalio觀察到中國正在挑戰美國霸主地位, 他便開始着手研究過去的大國強弱更替, 發現大國由興起到衰落都恍似跟隨着同一個軌迹, 是無可避免的一個進化過程。

書首他寫道:「To my grandsons and future generations: may the force of evolution be with you」, 亦提到宇宙中惟一永恒的力量就是進化(Evolution)。 進化是指去舊立新,汰弱留強。在人類歷史中, 進化是一個持續的過程,中間有很多陣痛,弱者被淘汰, 卻令人類的整體生活水平持續反覆向上。筆者和Ray Dalio一樣都是進化論的堅信者,進化論其實放在個人成功上, 都是應用得到的。Ray Dalio 幾年前有分享過他心目中的成功五部曲:一、定下目標;二、 遇到困難及問題;三、找到困難及問題的核心原因、四、 找解決方案;五、實踐解決方案,並且得到個人進步。

莫怕失敗 尋求突破

在成功五部曲中,第三及第四步決定你個人的高度, 如果第三及第四步失敗的話,就會因為問題的出現而失敗, 甚至永不翻身。若果第三第四步成功的話,個人就會進步及突破。 關鍵在於遇到問題的時候,能否應變及令自己「進化」。因此,「 失敗乃成功之母」這句說話是很真實的。然而, 筆者自從開始投資及開設YouTube頻道後, 接觸到更多不同界別人士之後, 發現香港教育制度令到不少人很懼怕失敗, 只要見到不對路便很容易放棄,失去希望。 傳統教育制度懲罰犯錯的人,久而久之很多人都對失敗有一種恐懼。

如果明白《進化論》的話,就會明白失敗是成功的必經階段。 沒有一個有價值的目標是會完全沒有驚濤駭浪的。 怎樣面對失敗決定一個人的高度,不能應變及個人進化的話, 可能永不翻身,但若果成功進化的話,卻能去到新的高度。 有心理學家說,經歷一些重大挫折之後,有兩個結果:Post- traumatic Stress或者Post-traumatic Growth。

就我個人而言,過去30年人生中都經歷過幾個重大挫折, 包括高中時期失戀經驗,進入大學之後的迷失時期, 以及今年達到財務自由之後,不知道下一個目標的經歷。 每一次經歷過程都是十分痛苦,不過經過反思及調整之後, 卻令我得到極大的突破。例如,我大學一年級的時候, 曾經很懼怕自己會事業失敗, 嘗試報考很多不同的大公司及投資銀行,全部都失敗收場。幸好, 不斷嘗試之後有幸在一間初創企業工作,認識到我創業的恩師, 結果大學二年級的時候第一次創業,開辦補習社, 做到相當不錯的成績。如果沒有迷失時期,認清楚自己的長短處, 必定沒有往後的創業動力。又例如,我今年經歷的迷惘時期, 又逼到我個人作出很多反思,更深切思考人生的意義在哪裏, 現在已經找到令我重拾生活熱誠的新方向(在兩周前的專欄有分享) 。因此,在此亦祝福各位讀者,may the force of evolution be with you! 遇到困難時,能夠成功應變,令自己進化!

作者_Ryan(陳懷恩)簡介: 90後,2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

更多90後財務自由人@ Ryan的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!