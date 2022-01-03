【夢想本應翱翔@iM網欄】全球求才若渴 港應增強風險胃納培育創科生力軍

近年環球新冠疫情、地緣政治局勢緊張、氣候變化等為社會帶來前所未有的挑戰，創業家作為經濟驅動力的作用更顯突出，初創公司抱持令世界變得更好的信念，繼續成為推動經濟、環境和社會進步的引擎。由德勤中國及阿里巴巴香港創業者基金聯合發表的研究報告指出，近年香港創科生態在各界協力下蓬勃發展，惟在全球求才若渴的環境下，香港要成為創新樞紐，還需進一步協助年輕人發展所長，培養創業精神，建立勇於承擔風險的文化，以促進創新；報告亦冀政府推出更多人才政策，如吸引初創創始人留港投資並輔助其他創業者等舉措，令整個創科生態持續煥發活力。

港初創數十年增三倍 去年風投創新高

過去十年，香港著力加速創科發展，並與粵港澳大灣區融合，令創科產業GDP大增兩倍，分別在2017-18年度和2018-19年度達到雙位數增長；而得益於不斷增加的資金支持，期內香港初創企業數量激增三倍至目前的3,755家，當中「獨角獸（估值逾10億美元）」公司就有12間；金融市場研究公司Preqin指，香港的風險投資額在2021年創下歷史新高，截至10月錄得45筆交易，共籌集了287億港元；而香港政府過去四年在創科領域亦已投入逾1,300億港元。

我們見到香港初創生態日趨成熟，德勤中國及阿里巴巴香港創業者基金最近發佈的聯合研究報告訪問了153名以香港為基地的創業者及初創公司行政人員，以及1,382名香港大學生，有超過四成受訪者對香港創業精神的評分達到4分（滿分5分）或以上。然而，在全球創科人才短缺的情況下，香港仍需於培養、吸引人才方面多下功夫，持續為行業注入養份。

加強科技教育 培育創科生力軍

勞工及福利局2019年數據指，香港對高技能勞動力的需求預計將以平均每年4.3%的速度增長，到2027年將達到57,600人，惟人手不足的趨勢日漸明顯。42%受訪香港初創有感高質素人才短缺；有些創辦人透露，公司的擴張計劃因缺少中級工程師和技術人員而受到影響。我們認為香港應加強科技教育，培育創科生力軍，改善人才短缺現狀。

香港政府近年重視STEM（科學、科技、工程及數學）教育，推出多項支援措施，當中包括為教師提供專業培訓、資助如STEM教育博覽會的大型學習活動等，整體教育支出佔財政支出的比重亦由2015年的18.6%提高到2020年的20.6%，惟我們的調查發現，只有38%的創業者和35%的學生認為政府對STEM的支援有助增加ICT（資訊及通訊科技）人才的供應，由以可見香港要培養科技人才，還需更有系統地投入，且教育必須與當今世界發展相關聯，注重實際應用。

我們建議應在政策層面界定更均衡、可持續和影響更深遠的STEM教育，或可考慮成立一個專門的機構，建立STEM學習的中央機制，統籌撥款、課程內容設計和導師培訓等細節。正如創辦一站式營銷平台Maven Access的中文大學物理學碩士生Edwin Ty所講：「科技正以極快的速度發展，香港的教育制度必須緊跟現今社會的步伐，不僅要傳授STEM的基礎知識，還要培養年輕人的創造力和開放思想、同理心和同情心，讓他們成為能適應未來的創新者。例如元宇宙（metaverse）就是一個新興的發展，已被視為互聯網的下一個進化和戰場。」

宣傳創業成功故事 提升公眾認受性

縱觀我們過去四年的調查發現，即使香港出現愈來愈多成功的初創，公眾對創業的認受性仍沒有改善，今年的調查中仍只有三分之一學生受訪者表示家人支持他們自僱，而受訪創業者對香港的創業文化則持更積極的態度，超過五成表示得到朋友或家人支持。調查又指，大多數（77%）受訪學生希望畢業後在大公司工作，只有33%希望加入初創工作，僅23%希望成為創始人，這或與香港人的傳統心態有關——更看重有穩定職業軌跡的工作，部分人不考慮創業，亦可能由缺乏可行的商業理念或資金來源所致。

在如今全球爭奪優質人才、資本和初創企業的環境下，我們認為香港需形成一種更敢於承擔風險的文化，來促進創新，例如增強公眾的參與度，讓他們了解創業亦可作為一種職業選擇，並著力宣傳成功故事和創業英雄，激勵下一代；亦可為學生提供更多接觸創業的機會，比如在職業教育中引入創業精神，為學生安排導師或到初創公司實習等。

吸引企業家留港 投資輔助其他創業者

除了培養本土人才，我們亦需要更多政策吸引全球人才。一方面，要留住創始人在香港繼續投資，及輔助其他初期創業者。矽谷之所以能夠形成一個很有活力的初創生態，原因之一是成功創業者會投資支持其他初創並分享他們自身的經驗。

另一方面，政府可考慮設立專門的簽證渠道，加快聘用海外科技人才，並留住海外連續創業者，尤其在香港最需要的領域，如數據科學、雲計算和資訊科技安全等。加拿大是其中一個例子，當地最近推出「Global Talent Stream」計劃，允許僱主在10天內為有助填補人才缺口的海外人才申請工作許可，令企業更快留住人才；亦可考慮參考新加坡的做法，為創科人才提供獲得永久居留權的快速通道。另外，政府可考慮提供租金較便宜的辦公室或稅收優惠，緩解創業者對香港高昂生活成本的顧慮。

融資覆蓋創業各階段 籲簡化資助申請手續

融資方面，香港已覆蓋從種子期等早期到中後期各個階段，無論規模大小、位處不同成長階段的初創均有機會獲得融資。香港政府過去多年透過「創科創投基金」、數碼港、科學園等渠道鼓勵科技應用及創新，並與私人風投攜手為香港處於早期和成長階段的公司提供融資。有65%受訪創業者透露，未來三年或會尋求私人風險資本的投資，只有35%的創業者計劃申請政府資金，我們樂見創業者考慮以風投推動業務更快擴張，但這一差距表明，創業者或不太了解政府的資助計劃。我們建議政府應探討簡化申請其資助項目的行政手續，並加大宣傳這些計劃。

香港擁有成熟的商業文化，年輕人的創業思維正在萌芽，我們期待各界未來繼續攜手發力，為培育下一間獨角獸公司創造有利環境，共同支持香港成為環球創科樞紐。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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