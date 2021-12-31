新加坡上市又一城REIT 獲同系公司逾240億元合併

本港大型商場又一城所屬的新加坡上市房託豐樹北亞商業房託 (Mapletree North Asia Commercial Trust)宣布，將和同屬新加坡主權基金淡馬錫旗下的豐樹商業房託 (Mapletree Commercial Trust)合併，作價31億美元即約242億元。合併完成後，新公司名為豐樹泛亞商業房託 (Mapletree Pan Asia Commercial Trust)，總資產值171億美元，項目遍布本港、內地、日本、南韓及新加坡等市場。除了又一城、項目還包括新加坡大型商場Vivo City及位於北京的甲級寫字樓佳程廣場等。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

外電報道，豐樹兩房託的投資者會於2022年4月，就合併計劃進行投票。一旦獲投資者通過，合併料於6月完成，有望打造成亞洲市值第7大的商業房託。目前亞洲市值最大的商業房託為本港上市的領展(00823)。

恒指公司發表年度總結 能源業升兩成表現最佳 詳情請看【下一頁】

同場加映 【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機