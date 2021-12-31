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新加坡上市又一城REIT 獲同系公司逾240億元合併

股樓投資 22:23 2021/12/31

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本港大型商場又一城所屬的新加坡上市房託豐樹北亞商業房託 (Mapletree North Asia Commercial Trust)宣布，將和同屬新加坡主權基金淡馬錫旗下的豐樹商業房託 (Mapletree Commercial Trust)合併，作價31億美元即約242億元。合併完成後，新公司名為豐樹泛亞商業房託 (Mapletree Pan Asia Commercial Trust)，總資產值171億美元，項目遍布本港、內地、日本、南韓及新加坡等市場。除了又一城、項目還包括新加坡大型商場Vivo City及位於北京的甲級寫字樓佳程廣場等。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股  詳情請看【下一頁

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外電報道，豐樹兩房託的投資者會於2022年4月，就合併計劃進行投票。一旦獲投資者通過，合併料於6月完成，有望打造成亞洲市值第7大的商業房託。目前亞洲市值最大的商業房託為本港上市的領展(00823)。

恒指公司發表年度總結 能源業升兩成表現最佳  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

REITS 新加坡

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