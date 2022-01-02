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【山地悠遊人生@iM網欄】奇特西班牙美食烤大蔥

名人薈萃 08:00 2022/01/02

分享：

 

西班牙朋友家後院有個磚頭砌的燒烤爐，他哥哥要為我舉辦一個燒烤會，他哥哥去肉店買香腸、羊扒。朋友帶我到超市買其它材料，在超市入口處，朋友拿起三綑大蔥，我不明所以，問他為什麼要這麼多蔥？朋友回答說今天的主角就是這個烤大蔥 calçots ，每人25條大蔥！

 

在巴薩隆那周邊地區，大部分人會說加泰隆尼亞語，加泰隆尼亞人一直爭取獨立，至今沒有成功。Calçot 是加泰隆尼亞語大蔥的意思，每年春天2 、3 月份是烤大蔥的季節，菜市場賣大綑大綑的大蔥 calçots ，烤大蔥便成為人人討論的話題，是一道加泰隆尼亞人每年必吃的時令菜。

Calçot比我們平常吃的蔥粗一點，直徑寬 5cm。最出名的產地是加泰羅尼亞地區的小城Valls，所以命名為calçot de Valls ，蔥白長度大約有 15 ～ 25cm 長。口感甜美而沒有辛辣味。

 

烤大蔥過程很髒，第一步就是在桌子上鋪上紙皮。因為只吃蔥白不吃綠葉，要把大蔥切頭去尾，還要依據大小分類，烤的時間會有區別。

將大蔥排列整齊，平鋪在網上。

地上架起烤網，將大蔥平鋪在網上。

柴火也很講究，柴枝分大小粗幼備用。

用木頭生火

 

大蔥大火烤幾分鐘後，看到焦黑焦黑的，以為烤過頭了，其實只是表皮燒焦，裡面還沒熟透。

 

烤大蔥最重要的就是火候，即使大蔥外表已經焦黑，但裡面可能還沒熟，朋友的哥哥經驗豐富，他用手按一下就知道，硬就沒熟，感覺到彈性就是熟透了。

 

烤出來黑黑的，把烤好的大蔥用報紙包覆著，更入味及保持溫度，等全部大蔥烤好，大家才一起吃。

 

吃烤大蔥時，一手抓住上方沒有烤焦的綠葉部分，用另一隻手的拇指和食指捏著蔥頭綠色部份往下撕扯，把黑色烤焦的部分剝掉，剩下蔥白部分蘸著特別調製的Romesco醬，將整根大蔥高舉過頭，垂直放入口中咬斷。剝大蔥是熟能生巧，多吃幾條就可以輕輕鬆鬆的把外面焦黑的部分扯掉。

 

 

千萬別小看這 Romesco 醬，主要有杏仁、榛果、蕃茄、大蒜、辣椒、醋、鹽及橄欖油等，看起來紅彤彤的，但一點也不辣，加泰隆尼亞人常用 Romesco 醬，用來搭配肉類、海鮮和蔬菜都很合適。

 

接著的步驟是，直接用手抓起烤好的大蔥，然後把外面黑的剝掉，蘸醬，整條吞下去！

 

大蔥一定要烤到焦黑，吃時把焦黑外皮從上往下拉，把中間熱騰騰的蔥芯拉出來，然後沾上Romesco 醬，把大蔥高高舉起，抬起頭對著大蔥咬下去！

 

吃烤大蔥的姿勢很搞笑，很難優雅得起來， 一手抓住上面的綠葉，一手把焦黑的頭往下拉，

把焦黑的部分剝下，然後沾上 Romesco 醬，就可以直送口中！

 

烤大蔥吃法不拘小節，將大蔥的綠色部份捏住，再抓起烤黑的葉子扯起，舉高蔥莖垂直放入口中咬斷即可品嚐。整根大蔥放入口中，人生樂事莫過於此！烤大蔥有著讓人一根接一根吃不停的魔力，每人25條大大條大蔥，很快就消滅掉了，我擔心的是晚上要跑幾趟廁所！

 

PS: 另一種烤法是把大蔥放在瓦片上，再把瓦片放在烤網上烤。 據說這種方法源自一個民間故事，當地一戶農民把剛採收的大蔥放在屋頂上晾曬，突然屋子失火，無意間把放在屋頂瓦片上的大蔥烤得香氣逼人。

 

烤過的大蔥香氣撲鼻，美味多汁，帶著一股自然甜味，大蔥的甜汁都鎖在裡面，跟Romesco醬配合更得天衣無縫，果然是加泰隆尼亞的經典美食。通常大蔥 Calçot 是前菜，然後配一些肉類，例如辣香腸、羊排等。另外烤大蔥無論跟什麼酒都很搭配，其中，最不能錯過的就是配搭西班牙Cava氣泡酒。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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