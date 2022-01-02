【山地悠遊人生@iM網欄】奇特西班牙美食烤大蔥

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西班牙朋友家後院有個磚頭砌的燒烤爐，
在巴薩隆那周邊地區，大部分人會說加泰隆尼亞語，
Calçot比我們平常吃的蔥粗一點，直徑寬 5cm。最出名的產地是加泰羅尼亞地區的小城Valls，
烤大蔥過程很髒，第一步就是在桌子上鋪上紙皮。
將大蔥排列整齊，平鋪在網上。
地上架起烤網，將大蔥平鋪在網上。
柴火也很講究，柴枝分大小粗幼備用。
用木頭生火
大蔥大火烤幾分鐘後，看到焦黑焦黑的，以為烤過頭了，
烤大蔥最重要的就是火候，即使大蔥外表已經焦黑，
烤出來黑黑的，把烤好的大蔥用報紙包覆著，
吃烤大蔥時，一手抓住上方沒有烤焦的綠葉部分，
千萬別小看這 Romesco 醬，主要有杏仁、榛果、蕃茄、大蒜、辣椒、醋、鹽及橄欖油等，
接著的步驟是，直接用手抓起烤好的大蔥，然後把外面黑的剝掉，
大蔥一定要烤到焦黑，吃時把焦黑外皮從上往下拉，
吃烤大蔥的姿勢很搞笑，很難優雅得起來， 一手抓住上面的綠葉，一手把焦黑的頭往下拉，
把焦黑的部分剝下，然後沾上 Romesco 醬，就可以直送口中！
烤大蔥吃法不拘小節，將大蔥的綠色部份捏住，
PS: 另一種烤法是把大蔥放在瓦片上，再把瓦片放在烤網上烤。 據說這種方法源自一個民間故事，
烤過的大蔥香氣撲鼻，美味多汁，帶著一股自然甜味，
作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）
欄名 : 山地悠遊人生