【山地悠遊人生@iM網欄】奇特西班牙美食烤大蔥

西班牙朋友家後院有個磚頭砌的燒烤爐， 他哥哥要為我舉辦一個燒烤會，他哥哥去肉店買香腸、羊扒。 朋友帶我到超市買其它材料，在超市入口處，朋友拿起三綑大蔥， 我不明所以，問他為什麼要這麼多蔥？ 朋友回答說今天的主角就是這個烤大蔥 calçots ，每人25條大蔥！

在巴薩隆那周邊地區，大部分人會說加泰隆尼亞語， 加泰隆尼亞人一直爭取獨立，至今沒有成功。Calçot 是加泰隆尼亞語大蔥的意思，每年春天2 、3 月份是烤大蔥的季節，菜市場賣大綑大綑的大蔥 calçots ，烤大蔥便成為人人討論的話題， 是一道加泰隆尼亞人每年必吃的時令菜。

Calçot比我們平常吃的蔥粗一點，直徑寬 5cm。最出名的產地是加泰羅尼亞地區的小城Valls， 所以命名為calçot de Valls ，蔥白長度大約有 15 ～ 25cm 長。口感甜美而沒有辛辣味。

烤大蔥過程很髒，第一步就是在桌子上鋪上紙皮。 因為只吃蔥白不吃綠葉，要把大蔥切頭去尾，還要依據大小分類， 烤的時間會有區別。

柴火也很講究，柴枝分大小粗幼備用。

大蔥大火烤幾分鐘後，看到焦黑焦黑的，以為烤過頭了， 其實只是表皮燒焦，裡面還沒熟透。

烤大蔥最重要的就是火候，即使大蔥外表已經焦黑， 但裡面可能還沒熟，朋友的哥哥經驗豐富，他用手按一下就知道， 硬就沒熟，感覺到彈性就是熟透了。

烤出來黑黑的，把烤好的大蔥用報紙包覆著， 更入味及保持溫度，等全部大蔥烤好，大家才一起吃。

吃烤大蔥時，一手抓住上方沒有烤焦的綠葉部分， 用另一隻手的拇指和食指捏著蔥頭綠色部份往下撕扯， 把黑色烤焦的部分剝掉，剩下蔥白部分蘸著特別調製的Romesc o醬，將整根大蔥高舉過頭，垂直放入口中咬斷。 剝大蔥是熟能生巧， 多吃幾條就可以輕輕鬆鬆的把外面焦黑的部分扯掉。

千萬別小看這 Romesco 醬，主要有杏仁、榛果、蕃茄、大蒜、辣椒、醋、鹽及橄欖油等， 看起來紅彤彤的，但一點也不辣，加泰隆尼亞人常用 Romesco 醬，用來搭配肉類、海鮮和蔬菜都很合適。

接著的步驟是，直接用手抓起烤好的大蔥，然後把外面黑的剝掉， 蘸醬，整條吞下去！

大蔥一定要烤到焦黑，吃時把焦黑外皮從上往下拉， 把中間熱騰騰的蔥芯拉出來，然後沾上Romesco 醬，把大蔥高高舉起，抬起頭對著大蔥咬下去！

吃烤大蔥的姿勢很搞笑，很難優雅得起來， 一手抓住上面的綠葉，一手把焦黑的頭往下拉，