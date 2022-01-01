【玄人‧峰語@iM網欄】迎接未來 一年之計在「讀心」





踏入新的一年，在此跟各位讀者送上祝福，祝願各位心想事成， 身心康泰、吉星高照。



回顧2021年，的而且確並非易過的一年， 主因是受新冠疫情影響，我們仍未能回復昔日的「正常」生活， 很多人都問我，從玄學角度，2022年會否否極泰來？ 對於流年的預測，我會在往後時間再跟大家分享，反而今日想講的， 是在新的一年，如何去「讀心」去迎接未來。



不經不覺，《玄人峰語》已差不多撰稿了近80期多了， 猶記得開稿初期，我已跟大家說過這幾年是八運交九運的世運交接， 不論政治、經濟 、社會，文化……會出現前所未有的變革，這個變，是客觀的大變， 但對於每個人而言，這個客觀的變卻帶來主觀感受的衝擊， 每人的感受也不同：有人適應不了而感到沮喪， 有人捉緊了變革而走出一片新天地，姑勿論你屬於那一類人，其實， 也希望來年可重新出發，活出好好的一年。



我的風水算命客戶層面很廣，有錢也好、達官貴人也好， 平民大眾也好、不論在那一個層面，都是不開心的多， 只是大家所煩的事不同而已。舉例而言，有做生意的客人， 在逆境下已生意不愁，但苦惱如何再將之發揚光大； 有的朋友想望子成龍，孩子已入讀了心儀的小學， 但仍面對如何裝備子女入讀好中學及大學的壓力；有的中產客人， 有車有樓有投資，總算見到退休彼岸，但卻憂心中年危機工作不保。 總之，整體而言，無遠慮也有近憂。



很多年前，我遇到一個前輩，他說做人是很苦的，他所說的苦， 是我們要面對外在環境及俗世枷鎖的苦： 大眾以為要讀好書才有份好工，之後按部就班努力工作， 由主任升經理再升總監，才叫有事業；男人要以為畢業後而有「 四仔」(車、樓、兒、老婆)，才叫完滿人生；女人要嫁個好老公， 才叫下半生才有衣靠……其實，這些約定俗成的好， 在我的玄學世界所見，卻非如此。



老實說，找得我算命一定就有心結要解，而我遇到的客人， 基本上都達到以上的俗世標準了，但仍是走不出苦， 仍是活得不開心，由此可見，所為世間的客觀標準， 只是一個廣告術語，潛言默化的影響大家， 但卻非真正適合所有人價值，所以，新的一年開始， 大家首先要好好認識自己的內心世界，究竟你想要的是什麼?所想的 是什麼? 有目標的 (我指是真正心目中的目標，而不是俗世枷鎖的標準， 那怕是去學沖咖啡也好、去學剪頭髮也好、 去玩一些之前未玩過的玩意也好……)，就好好去分點時間去實現。 未有得，就為自己計劃一下，而這個目標， 就是先要聆聽好內心的聲音，而非俗世的雜音。事實上， 人生其實都是為自己交代，人只活一次，只要做好自己， 自己就會產生善業漣漪，就會改變自己，改變用圍。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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