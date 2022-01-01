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【玄人‧峰語@iM網欄】迎接未來 一年之計在「讀心」

名人薈萃 10:00 2022/01/01

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踏入新的一年，在此跟各位讀者送上祝福，祝願各位心想事成，身心康泰、吉星高照。
 
回顧2021年，的而且確並非易過的一年，主因是受新冠疫情影響，我們仍未能回復昔日的「正常」生活，很多人都問我，從玄學角度，2022年會否否極泰來？對於流年的預測，我會在往後時間再跟大家分享，反而今日想講的，是在新的一年，如何去「讀心」去迎接未來。
 
不經不覺，《玄人峰語》已差不多撰稿了近80期多了，猶記得開稿初期，我已跟大家說過這幾年是八運交九運的世運交接，不論政治、經濟 、社會，文化……會出現前所未有的變革，這個變，是客觀的大變，但對於每個人而言，這個客觀的變卻帶來主觀感受的衝擊，每人的感受也不同：有人適應不了而感到沮喪，有人捉緊了變革而走出一片新天地，姑勿論你屬於那一類人，其實，也希望來年可重新出發，活出好好的一年。

我的風水算命客戶層面很廣，有錢也好、達官貴人也好，平民大眾也好、不論在那一個層面，都是不開心的多，只是大家所煩的事不同而已。舉例而言，有做生意的客人，在逆境下已生意不愁，但苦惱如何再將之發揚光大；有的朋友想望子成龍，孩子已入讀了心儀的小學，但仍面對如何裝備子女入讀好中學及大學的壓力；有的中產客人，有車有樓有投資，總算見到退休彼岸，但卻憂心中年危機工作不保。總之，整體而言，無遠慮也有近憂。

很多年前，我遇到一個前輩，他說做人是很苦的，他所說的苦，是我們要面對外在環境及俗世枷鎖的苦：大眾以為要讀好書才有份好工，之後按部就班努力工作，由主任升經理再升總監，才叫有事業；男人要以為畢業後而有「四仔」(車、樓、兒、老婆)，才叫完滿人生；女人要嫁個好老公，才叫下半生才有衣靠……其實，這些約定俗成的好，在我的玄學世界所見，卻非如此。

老實說，找得我算命一定就有心結要解，而我遇到的客人，基本上都達到以上的俗世標準了，但仍是走不出苦，仍是活得不開心，由此可見，所為世間的客觀標準，只是一個廣告術語，潛言默化的影響大家，但卻非真正適合所有人價值，所以，新的一年開始，大家首先要好好認識自己的內心世界，究竟你想要的是什麼?所想的是什麼? 有目標的 (我指是真正心目中的目標，而不是俗世枷鎖的標準，那怕是去學沖咖啡也好、去學剪頭髮也好、去玩一些之前未玩過的玩意也好……)，就好好去分點時間去實現。未有得，就為自己計劃一下，而這個目標，就是先要聆聽好內心的聲音，而非俗世的雜音。事實上，人生其實都是為自己交代，人只活一次，只要做好自己，自己就會產生善業漣漪，就會改變自己，改變用圍。

 

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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