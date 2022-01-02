【陽光旅途@iM網欄】旅業仍冰封 新年願望再出發

在新的一年，首先祝各位讀者新年進步、身心健康！希望今年可以再次出發去旅行！在過去半年間，由於我自己有一些小問題，以致本欄好像暫停了，在此先行賠過不是。幸運地事情已經過去，在新的一年開始，本欄會回復正常，每星期都會和大家分享我的一些故事，希望大家能繼續支持。

通常一年之始，我都會回顧一下去年的事情，展望一下將來。記得在2021年本欄的第一篇文章是分享了在紐西蘭的納皮爾迎接世界最早的新年日出，寄望疫情可以過去。顯然我的願望並沒有完全實現，但其實對大部份的行業來說，已經大致回復正常了。可對我們旅遊業卻是雪上加霜。在我執筆的時候，發現這兩年好像整個行業完全空白了一樣。一個行業可以在差不多全無收入的情況下硬撐了兩年，其實都幾難以想像的。在疫情開始之初，很多年輕的下屬都紛紛轉行了，我也是非常理解與支持。其中記得有幾個剛畢業的見習生，我覺得非常有潛質於本行發展，可惜卻遇上這世紀疫情。雖然不捨，亦支持他們另覓出路。而其他比較資深的員工，都願意接受放無薪假以支持公司捱過疫情。身邊很多的同業，最初都樂觀面對，堅持等待回歸到原來的崗位上。無奈一直開關無期，慢慢地都要接受現實，為了生活養家，本來通曉兩文三語，精通各地歷史文化的同事，都只能被迫轉行。我知道最多的，就是從事保安或的士司機。入息可能只有從前的一半。

除了員工在苦撐之外，旅行社亦苦苦堅持，只能做一些本地遊或本地遊輪的業務。在沒有太多的收入下，還要支付租金及營運開支，每月都虧本。

雖然過去這兩年確實非常困難，而且通關好像還有很多未知素，不過我覺得在今年應該會比去年好的。我覺得逐漸我們會接受與病毒共存，相信隨着疫苗接種率的增加及可能有新的藥物能醫治，今年應該能夠逐步恢復旅遊。而且我們實在已經悶了很久，如果能再次出國的話，相信生意一定非常可觀。今年的新年願望，就是希望在2022年可以重新再出發！

最後我希望對在這個寒冬裡，仍然堅守旅遊業的從業員和一眾老闆投資者，表示衷心的讚許與祝福。你們是令人敬佩和尊重的，因為你們絕對是真誠熱愛這個行業及有責任感的。希望從業員早日能回到以前的崗位上，旅遊業能夠再次迎來出遊的高峰。

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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