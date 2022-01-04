【蘭襟集@iM網欄】養兒一百，長憂九九 「媽寶」

十二月中旬的凌晨，王姓男歌手的新聞震驚了台海兩岸三地。

整件事件的主人翁孰是孰非，我不知道。外人是否有資格去評論別人的私事呢?我不是當事人，我力有不逮，沒有辦法知道一段關係裡實際發生了甚麼事，因此沒有能力去評論。

但是，對於文章指男歌手是「媽寶」這點我倒有點留意。別以為「媽寶」小孩只會在貴族學校裡出現。在我任教的基層學校裡也有不少「媽寶」小孩。這些孩子的父母為小孩做所有的家務，他們不捨得讓幼兒做粗活兒。不僅如此，就連一些自理的工作如沖涼、綁鞋帶、刷牙、甚至走路一律由家長負責，孩子永遠是母親的寶貝，這一點我明白，養兒一百，長憂九十九，這一點我也明白。在學裡最依賴的幼兒往往在家裡都是被父母親寵上天，捧在手心裡。

話說有一天一名幼兒走到我身邊。他抬起腳說：「請您幫我綁鞋帶。」起初，我會為他綁。

直到有一天，一位年資較深的老師看狀，大聲喝止我，「您在做甚麼? 如果您今次幫他綁鞋帶他以後都會繼續找您幫他綁鞋帶。那麼他一生都不會懂得綁鞋帶。這是您的原意？學校的作用就是訓練孩童獨立自主!您現在做的是和幼兒教育理念相違背的。」

很不幸，作為老師，或是作為母親好多時候都是複製兒時的經歷在孩子身上。教育大學的教授曾經問我作為老師的我是一個怎樣的老師。好老實地說，我是一個放任型和獨裁型結合的老師。當我放任孩子時，我會讓他們在課堂裡為所欲為，到了亂不可止的局面我就會變成獨裁型老師，希特拉上身，大聲喝止孩子。但是可憐的孩子們，在我的管教下，感到混亂異常。他們都不知道該做甚麼。因為一開始我都沒有讓他們知道規矩，那麼他們亂了又能怪誰呢?

不少父母只對孩子的學業多加管教。例如他們十分著重孩子懂得幾多個ABC，幾多個生字。但是要決定一個人是否成功，更重要的是他的獨立生存能力。例如:孩子能否認識自己，能否和別人相處合作，他能否獨自解決問題，而不把問題推卸於別人身上，能否承受壓力，他能否自發地為自己訂立目標，並激發自己的奮鬥心往目標直奔，他有否自省能力，同理心。我認為擁有這些特質比幼兒會幾多個ABC 更為重要。

港姐冠軍李嘉欣教育愛兒Jayden也有一套自己的看法。她說：「父母皆愛護子女，不過有些人會太緊張，令小朋友變得依賴。教導小朋友似護膚一樣，重平衡，水油平衡才能造出健康肌膚，凡事恰當適中，安排小朋友太多學習班、課外活動，也以難培養出興趣。」

李嘉欣說得好，我需要學習，一眾「媽寶」家長也需要學習。

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