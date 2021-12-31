  • 18°C
香港時間 : 2022101日 (六) 00:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細味醺徒@iM網欄】2021我最喜愛的酒藏

名人薈萃 22:59 2021/12/31

分享：

年底總有各式各樣的回顧，我也以此命題，回顧一下2021年我最喜愛的酒藏。2021年因疫情關係，上半年很多時候都在家用膳，反而嘗試了很多不同酒藏，百多二百元一枝的清酒，發掘了不少新晉抵飲選擇。事實上，在日本的Saketime 排行榜上，一些傳統著名酒藏的排名，也被不少後浪挑戰，要數我心目中的三甲，第一名是寒菊銘釀、第二名是くどき上手；第三名是勝山酒造。

第三名：勝山酒造強強聯手
先談第三名的勝山酒造。這酒造可能讀者並不陌生，去年我也提及它們的疫病退散系列清酒。不幸地，現在它還在售賣，但不得不讚此酒的性價比極高。勝山酒造這幾年由老牌酒造大幅度變革，此類特別版的酒是一例，它最近又有新搞作，就是和另一酒藏「阿部勘」合作製作清酒，此酒的酒瓶以漫畫繪畫，酒體是勝山一般的紮實沉穩，帶梨香、入口淡淡的甘辛米香，喝後腦海仍會浮現它獨特的味道。不知這種「強強聯手」的方式，會否是繼混釀後的另一風潮。

第二名くどき上手征服各類酒米
第二名是くどき上手，其實這酒一向也很好，只是香港現在也越來越多識貨之商家購入它。本年喝過四枝它的出品，分別是超辛口、酒未來33、改良信交30及Ｊｒ．の稲と水と每枝都沒有令我失望過，新近喝的くどき上手　Ｊｒ．の稲と水と俺霊峰月山，竟然是帶有雲呢拿味！為什麼選它作第二名？這是因為它今年似乎是專注試用不同的新酒米釀酒，而且每枝也釀得非常出色，反映酒藏藏人的實力。期待來年試更多它的新作。

第一名寒菊銘釀勝價比之鬼
第一名是寒菊銘釀，之所以成為我的首選，是它的性價比極高，就算在香港買它的生酒，也僅僅是二百多元一枝，但它的質素卻超過了不少大牌子的500元以上貨式。單是它在開瓶兩小時以上也不會走味，而且在喝酒期間仍有層次變化，而值回票價，更難得的，是它每枝銘柄皆有主題，也是為了配合不同時令的食物，而且可襯中日西餐。我在第三季才發掘了此銘柄，短短數月間已試了四枝，每枝我也十分讚賞。它的酒多是甘口類，略有酸味，但不會「死甜」，喝下去很爽口，所以襯西餐及中餐不會被汁醬的味道蓋過，反而是消膩，而且喝後也不會有太多醉感，似乎是發酵過程做得好。剛過去的假期便喝了它的「青海」。就醉感而言，「天美」及「寒菊」皆有喝後醉意不多的意外驚喜。難怪酒藏今年在saketime的排名大躍進，直上全國排名第九位！

您的2021年選擇又是什麼呢？

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

更多細味醺徒@醺徒的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

最新專欄文章 更多

【細味醺徒@iM網欄】與紅酒剛好相反 清酒喝新不嚐舊
2021/12/11
【細味醺徒@iM網欄】與紅酒剛好相反 清酒喝新不嚐舊
【細味醺徒@iM網欄】十二月聚會多 佳節聚會如何安排酒局？
2021/11/13
【細味醺徒@iM網欄】十二月聚會多 佳節聚會如何安排酒局？
【細味醺徒@iM網欄】Sparkling Sake 與一升瓶清酒雜的特別體驗
2021/10/30
【細味醺徒@iM網欄】Sparkling Sake 與一升瓶清酒雜的特別體驗
【細味醺徒@iM網欄】天美- 喝完竟全沒醉意的家常酒
2021/10/16
【細味醺徒@iM網欄】天美- 喝完竟全沒醉意的家常酒
【細味醺徒@iM網欄】笑四季- 非常大眾化的新派清酒
2021/09/18
【細味醺徒@iM網欄】笑四季- 非常大眾化的新派清酒
繪畫 西餐 日本 香港 清酒 疫情

下一篇文章

【90後財務自由人@iM網欄】Evolution 進化論與個人成長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【消費熱話】永年士多冰封盆菜道歉補償 今日免費食車仔麵 全港3間分店只限堂食
【消費熱話】永年士多冰封盆菜道歉補償 今日免費食車仔麵 全港3間分店只限堂食
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【有相睇】將軍澳罕有三房放盤　業主低市價賣　可用「林鄭Plan」入市
【有相睇】將軍澳罕有三房放盤　業主低市價賣　可用「林鄭Plan」入市
【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股
【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款