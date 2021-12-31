【細味醺徒@iM網欄】2021我最喜愛的酒藏

年底總有各式各樣的回顧，我也以此命題，回顧一下2021年我最喜愛的酒藏。2021年因疫情關係，上半年很多時候都在家用膳，反而嘗試了很多不同酒藏，百多二百元一枝的清酒，發掘了不少新晉抵飲選擇。事實上，在日本的Saketime 排行榜上，一些傳統著名酒藏的排名，也被不少後浪挑戰，要數我心目中的三甲，第一名是寒菊銘釀、第二名是くどき上手；第三名是勝山酒造。

第三名：勝山酒造強強聯手

先談第三名的勝山酒造。這酒造可能讀者並不陌生，去年我也提及它們的疫病退散系列清酒。不幸地，現在它還在售賣，但不得不讚此酒的性價比極高。勝山酒造這幾年由老牌酒造大幅度變革，此類特別版的酒是一例，它最近又有新搞作，就是和另一酒藏「阿部勘」合作製作清酒，此酒的酒瓶以漫畫繪畫，酒體是勝山一般的紮實沉穩，帶梨香、入口淡淡的甘辛米香，喝後腦海仍會浮現它獨特的味道。不知這種「強強聯手」的方式，會否是繼混釀後的另一風潮。

第二名くどき上手征服各類酒米

第二名是くどき上手，其實這酒一向也很好，只是香港現在也越來越多識貨之商家購入它。本年喝過四枝它的出品，分別是超辛口、酒未來33、改良信交30及Ｊｒ．の稲と水と每枝都沒有令我失望過，新近喝的くどき上手 Ｊｒ．の稲と水と俺霊峰月山，竟然是帶有雲呢拿味！為什麼選它作第二名？這是因為它今年似乎是專注試用不同的新酒米釀酒，而且每枝也釀得非常出色，反映酒藏藏人的實力。期待來年試更多它的新作。

第一名寒菊銘釀勝價比之鬼

第一名是寒菊銘釀，之所以成為我的首選，是它的性價比極高，就算在香港買它的生酒，也僅僅是二百多元一枝，但它的質素卻超過了不少大牌子的500元以上貨式。單是它在開瓶兩小時以上也不會走味，而且在喝酒期間仍有層次變化，而值回票價，更難得的，是它每枝銘柄皆有主題，也是為了配合不同時令的食物，而且可襯中日西餐。我在第三季才發掘了此銘柄，短短數月間已試了四枝，每枝我也十分讚賞。它的酒多是甘口類，略有酸味，但不會「死甜」，喝下去很爽口，所以襯西餐及中餐不會被汁醬的味道蓋過，反而是消膩，而且喝後也不會有太多醉感，似乎是發酵過程做得好。剛過去的假期便喝了它的「青海」。就醉感而言，「天美」及「寒菊」皆有喝後醉意不多的意外驚喜。難怪酒藏今年在saketime的排名大躍進，直上全國排名第九位！

您的2021年選擇又是什麼呢？

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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