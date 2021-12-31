恒指公司發表年度總結 能源業升兩成表現最佳

恒生指數公司在本港今年最後一個交易日，公布2021年度總結報告，受到內地監管不確定性和審查收緊的影響以及美聯儲加快縮減買債步伐所引起的擔憂，港股在2021年錄得負面表現。恒生指數及恒生中國企業指數分別下跌14.1％及23.3％，而恒生科技指數則下跌32.7％。恒指波幅指數及恒生國指波幅指數在7月升至高點，因投資者憂慮政府的監管將令教育、房地產以及科技行業股票受壓。但投資者認為與2020年相比，2021年港股的風險大幅減低。

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在恒生綜合指數中，小型股下滑10.1％，勝於大型股（下跌16.6％）及中型股（下跌12.2％）。在恒生綜合指數的行業指數中，能源業表現出眾，錄得20.5％的漲幅；資訊科技業則是表現最差的行業，全年錄得32.3%的跌幅。

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此外，截至12月30日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約438億美元。與恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數掛勾的交易所買賣產品的資產管理分別約210億美元、44億美元和57億美元。

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