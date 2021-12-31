【滙豐控股5】滙豐獲上海銀保監批准 全資經營內地滙豐人壽

滙豐(00005)繼收購新加坡保險業務及印度資產管理業務後，於亞洲的拓展再下一城。集團宣布，其旗下間接全資子公司滙豐保險（亞洲）今日宣布獲中國銀行保險監督管理委員會上海監管局批准，全資擁有滙豐人壽保險有限公司。交易完成後，滙豐人壽將成為匯豐在內地的全資控股子公司。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，拓展滙豐集團保險業務對於實現成為亞洲領先的財富管理機構的策略目標至關重要。滙豐周五收報46.9元，無起跌。

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滙豐人壽總部設於上海，目前在內地10個主要城市開展業務，包括上海、北京、天津、杭州、廣州、深圳、佛山、東莞、珠海及中山。公司於2009年成立，目前為客戶提供包括年金、終身壽險、危疾、投資相連產品在內的全面的保險解決方案。集團表示，除了全資擁有匯豐中國人壽外，該行繼續投資其在中國內地包括聆峰創投計劃在內的保險業務。在2020年７月，匯豐已通過聆峰創投計劃推出全新的私人財富規劃業務，為內地客戶提供獨特且符合客戶需求的理財方案。接近700名使用數碼設備的財富規劃師已在北京、廣州、上海、杭州和深圳展開工作，匯豐的目標是到2025年總共招聘多達3000名財富規劃師。

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