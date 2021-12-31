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【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券

商業 20:19 2021/12/31

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受疫情所帶來的收入不穩定性影響，降低國內人民普遍消費意慾。（新華社資料圖片）

新冠肺炎疫情持續逾2年，全球經濟復甦緩慢。在去年12月舉行的中央經濟工作會議指出，今年中國經濟發展將面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，以致今年中國 GDP 增速將放緩至 4.8%，低於去年預期的 7.8%。

據外電報道指，中國的消費復甦情況及房地產市場發展，將成為中國經濟增長前景中最具影響力的領域。

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中原銀行首席經濟學家王軍回覆外國傳媒時稱，受疫情對人們工作和收入所帶來的不確定所致，大眾的消費意願大幅降低，國內消費需求減弱。如需改善經濟復甦情況，必需先提升人民的消費意願。

他還指出，地方政府在基建項目的支出減少，以及針對學童課外輔導的禁令，影響人民就業率。加上削減碳排放措施過於激進，減弱經濟預期增長。

另由於疫情肆虐，令復工受限制，導致全球供應鏈受壓甚至中斷，更加深了半導體等關鍵零部件短缺的問題。

同樣受疫情影響，港府為振興經濟，在去年8月推出消費券計劃。根據政府統計處公布的數據顯示，8月的零售業總銷貨價值按年升11.9%，勝於市場預期按年增6.4%。京東首席經濟學家沈建光分析指，香港消費券分階段派發，配合使用期限，進一步提升消費者即時消費的意願。

有見及此，沈表示，中國亦可仿效本港的消費券計劃，限制人民在酒店等特定業務上消費，從而提升國內消費需求。

另外，高盛預計，今年國內消費者在食品和服裝上的支出將會有所增加，實際家庭消費增長 約7%。受國內「零感染」的抗疫政策及房地產市場的緊縮措施拖累，GDP 增速將放緩至 4.8%，低於今年預期的 7.8%。至 2022 年底，國內整體經濟趨勢仍低於疫情前。

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責任編輯：殷凱怡

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