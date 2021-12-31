【有相睇】家庭客趁聖誕長假期睇樓　瞄準同區低水盤　728萬入市牛池灣海港花園

富誠地產林凱薇表示，海港花園1座高層B室，單位為3房間隔，實用面積595平方呎，座向東南望區內屋苑市景及飛鵝山景，日前以728萬元成交，實用呎價12,235元。代理指，上述單位於2021年7月起放售，開價740萬元，分支家庭客人於區內尋覓單位約3星期，最後鍾情該屋苑環境悠靜及間隔方正實用，購入單位作自住用途。

據了解，原業主於1996年12月以358萬元購入，持有單位25年，是次轉手賬面獲利約370萬元，期間升值近1.03倍。

單位圖片（由代理提供）

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海港花園由信和發展，位於牛池灣豐盛街33號半山位置，樓齡31年，全苑共3座，一梯四伙，私隱度高。代理指，海港花園環境清悠寧靜，為市區低水之選，靜中帶旺，鄰近有數個居屋屋苑，一般公共設施及基本配屋一應俱全。

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