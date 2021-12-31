  • 17°C
香港時間 : 20211231日 (五) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】家庭客趁聖誕長假期睇樓　瞄準同區低水盤　728萬入市牛池灣海港花園

股樓投資 19:30 2021/12/31

分享：

富誠地產林凱薇表示，海港花園1座高層B室，單位為3房間隔，實用面積595平方呎，座向東南望區內屋苑市景及飛鵝山景，日前以728萬元成交，實用呎價12,235元。代理指，上述單位於2021年7月起放售，開價740萬元，分支家庭客人於區內尋覓單位約3星期，最後鍾情該屋苑環境悠靜及間隔方正實用，購入單位作自住用途。 

據了解，原業主於1996年12月以358萬元購入，持有單位25年，是次轉手賬面獲利約370萬元，期間升值近1.03倍。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映︰【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

海港花園由信和發展，位於牛池灣豐盛街33號半山位置，樓齡31年，全苑共3座，一梯四伙，私隱度高。代理指，海港花園環境清悠寧靜，為市區低水之選，靜中帶旺，鄰近有數個居屋屋苑，一般公共設施及基本配屋一應俱全。

同場加映︰【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】裝修新淨企理　愉景新城放租3日即成交　業主買樓兩年賺2.7厘回報
2021/12/29
【有相睇】裝修新淨企理　愉景新城放租3日即成交　業主買樓兩年賺2.7厘回報
【有相睇】將軍澳罕有三房放盤　業主低市價賣　可用「林鄭Plan」入市
2021/12/30
【有相睇】將軍澳罕有三房放盤　業主低市價賣　可用「林鄭Plan」入市
沙田第一城跌穿500萬　業主已移民　481.8萬易手
今日
沙田第一城跌穿500萬　業主已移民　481.8萬易手
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
今日
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商

你可能感興趣

【有相睇】裝修新淨企理　愉景新城放租3日即成交　業主買樓兩年賺2.7厘回報
18:05 2021/12/29
【有相睇】裝修新淨企理　愉景新城放租3日即成交　業主買樓兩年賺2.7厘回報
【有相睇】將軍澳罕有三房放盤　業主低市價賣　可用「林鄭Plan」入市
16:40 2021/12/30
【有相睇】將軍澳罕有三房放盤　業主低市價賣　可用「林鄭Plan」入市
沙田第一城跌穿500萬　業主已移民　481.8萬易手
今日 16:47
沙田第一城跌穿500萬　業主已移民　481.8萬易手
私人屋苑 海港花園 牛池灣

下一篇文章

【有相睇】大角咀全新靚裝租盤　一房月租1.08萬　租客睇樓兩次即「扑鎚」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股
【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【賣地計劃】政府公布下季賣地計劃　屯門用地私樓單位面積不小於280呎
【賣地計劃】政府公布下季賣地計劃　屯門用地私樓單位面積不小於280呎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款