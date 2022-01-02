【蘋果產品】外媒盤點蘋果五大缺點　最想Touch ID回歸

▲ 有外媒早前就歸納出5個最希望可以改善的問題，當中包括希望iPhone Touch ID可以再度回歸。（蘋果官網圖片）

雖然蘋果（Apple）一向累積了不少果粉，但仍有一些設計令人覺得難以接受。而有外媒早前就歸納出以下5個最希望可以改善的問題，當中包括希望iPhone Touch ID可以再度回歸。

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Touch ID回歸

外媒《Android Authority》指在疫情期間，很多市民都需要佩戴口罩，難以使用Face ID。雖然蘋果試圖調整Face ID可以解鎖到在佩戴口罩期間解鎖，但實際上成效不大，因此外媒認為至少也應該讓Touch ID與Face ID共存。

採用USB Type-C插口

目前iPhone仍採用Lightning插口，而非現時更為普及的USB Type-C。但蘋果其他產品如Mac和iPad上都已經使用USB Type-C，外媒認為蘋果應該也在 iPhone去劃一標準，去提高傳輸效率。

加快充電效能

就目前而言，蘋果的充電效能亦相比其他同類產品下顯得遜色。以iPhone 13 Pro Max來說，一般來說充滿電需要1.5小時。未能達到蘋果追求的高端創新體驗。

令Apple Watch更易於使用

雖然普遍外界都承認Apple Watch效能不錯。但Apple Watch現時只能配合蘋果產品使用，而不支援其他平台。故此外媒希望可開放Apple Watch的使用權，能同時支援 Android 的裝置使用。

家庭智能產品不足

目前蘋果在家庭智能產品中只推出了HomePod mini一款產品，到目前為止公司仍尚未推出過可引人注目的智能家居產品，跟Google和Amazon相比仍有一大段差距。

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責任編輯：黃顯晴