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【大行報告】 傑富瑞料科網股最壞情況已被消化 列出一系列推介股

股樓投資 19:12 2021/12/31

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傑富瑞發表明年中國互聯網展望報告，重申對互聯網行業前景正面，並指行業關鍵問題正在得到解決，而2022年上半年疲軟屬預期之內，料未來幾個月行業趨勢與市場預期之間的差距繼續縮窄，更估計科網股將呈上升趨勢。該行預計，內地2022年綫購物、遊戲和廣告將按年增長少於10%，但相信最壞的情況已被消化，並預計市場將關注復甦主題。

同場加映﹕【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

該行又列出內地電商領域中的首選股，包括阿里巴巴（09988）、京東集團（09618）、美團（03690）及達達（美﹕DADA）；而內地娛樂領域中的首選股，包括騰訊控股（00700）、網易（09999）、快手（01024）及嗶哩嗶哩（09626）。該行指，內地今年娛樂行業落實整改措施，預期明年手遊收入增長或與2021年持平，並取決於大型遊戲發行情況，而海外新遊戲的成功也是股價潛在催化劑。

【騰訊 700】 騰訊元旦實施「限遊令」 未成年玩家每晚「打機」最多一小時【見下頁

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同場加映﹕【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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記者：郭秀慧

嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES） 港股 京東（美：JD） 大行報告 阿里巴巴

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