【大行報告】 傑富瑞料科網股最壞情況已被消化 列出一系列推介股

傑富瑞發表明年中國互聯網展望報告，重申對互聯網行業前景正面，並指行業關鍵問題正在得到解決，而2022年上半年疲軟屬預期之內，料未來幾個月行業趨勢與市場預期之間的差距繼續縮窄，更估計科網股將呈上升趨勢。該行預計，內地2022年綫購物、遊戲和廣告將按年增長少於10%，但相信最壞的情況已被消化，並預計市場將關注復甦主題。

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該行又列出內地電商領域中的首選股，包括阿里巴巴（09988）、京東集團（09618）、美團（03690）及達達（美﹕DADA）；而內地娛樂領域中的首選股，包括騰訊控股（00700）、網易（09999）、快手（01024）及嗶哩嗶哩（09626）。該行指，內地今年娛樂行業落實整改措施，預期明年手遊收入增長或與2021年持平，並取決於大型遊戲發行情況，而海外新遊戲的成功也是股價潛在催化劑。

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記者：郭秀慧