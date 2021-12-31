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【供應鏈瓶頸】供應鏈問題持續令成本上升　IKEA宣布全球加價9%

股樓投資 20:02 2021/12/31

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全球最大家具品牌IKEA周四（30日） 宣布，由於運輸和原物料成本上漲，將在全球市場產品價格平均上調9%。

IKEA先前表示，正在租賃更多船隻和購買貨箱，並重新安排物流路線，以減輕供應鏈中斷的影響。但由於預計供應鏈問題仍會持續一段時間，因此不得不把成本轉嫁到消費者身上。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

據IKEA 母公司Ingka集團指，全球市場平均加價9%，實際漲幅則因當地通脹和供應鏈問題等情況而定。

該公司表示，IKEA持續面對運輸和原物料瓶頸問題，導致生產成本上升，預料供應鏈中斷情況將持續到明年。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續　分析師推介13隻平價美股　【下一頁

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同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

IKEA 通脹 家具

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