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【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年

理財智慧 18:57 2021/12/31

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遊戲機一直是電子市場重要的一部分，而PS5 和 Xbox Series X / S 自去年發表以來，由於全球晶片供應持續吃緊，因此這兩款新世代遊戲主機更是一直處於供不應求的狀況。

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同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

但近日AMD的執行長蘇姿丰在財務電話會議中表示，AMD 在 2022 年將會加大晶片產量，根據外媒 Wccftech 報導，蘇姿丰在電話會議上指出，遊戲主機業務、市場週期以及從整體來看，需求都是非常驚人的。即使目前已進入新世代主機發表的第二年，但遊戲主機的需求仍然非常高，因此 AMD 將會繼續努力提高產量。

外界認為遊戲主機在2022年仍然能保持強勁的成長。另外，按照過往主機需求週期來看，通常會是在發表後第四年邁入「高峰年」，因此預計 2023 將會是 PS5 和 Xbox Series X / S 的高峰年。

另外，蘇姿丰也表示，目前疫情仍影響供應鏈，供應吃緊情況依舊存在，這也使得每年定期和預測的銷售額變化較「出乎意料」；直到回歸一個更正常化的全球市場環境為止。

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記者：鄭日棱

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