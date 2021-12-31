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【快手 1024】 據報快手調整員工福利 包括取消免費三餐

股樓投資 18:53 2021/12/31

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據內媒報道，短視頻平台快手（01024）發內部信件宣布調整員工福利，由明年2月起調整租房補貼，可領取補貼的員工僅包括社會工齡3年以內的普通員工。公司內部郵件還提到，將取消免費下午茶和免費三餐，其中，早餐和午餐將調整為使用能量券或現金方式就餐。

同場加映﹕【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

同時，快手新增「生育禮金」分別1,000元（人民幣，下同）、2,000元和3,000元3個等級。

值得注意的是，早前有消息指，快手將會進行新一輪裁員及薪酬機制改革，薪酬將由一年為16個月，改成14個月。但有快手員工指，目前尚未有類似通知。 

【新經濟股】 美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏【見下頁

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記者：郭秀慧

快手—W（01024） 新經濟股 員工福利 港股 裁員 新經濟

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