【人工智慧】Google旗下DeepMind再開發語言模型 聲稱有如高中生理解能力

Google 旗下的人工智慧公司 DeepMind 發佈了下一代最新的語言模型 Gopher，聲稱它擁有接近高中生的閱讀理解能力。研究人員在開發和研究更強大的語言模型時，也就是在致力預測和生成文本的系統，這對於建立先進的人工智慧會有巨大的開發潛力。

語言模型旨在接收詞彙後，可以預估接下來詞彙所出現的分佈機率，但若要讓它聰明且順利的運作，需要的是極為大量的數據資料，才會產出讓我們能瞭解的語法結構。

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在 DeepMind 的研究當中，訓練了大大小小的 Transformer 語言模型，涵蓋了從 4,400 萬個參數到 2,800 億個參數的模型，而最大的模型被命名為 Gopher。

這個名為 Gopher 的語言模型能夠通過大量文本資料庫而大幅提高閱讀理解能力，且 Gopher 能夠在高中生的閱讀考試當中獲得高分，甚至接近於一般人類水準的表現，不過它的數學和推理能力都還有待提升。

團隊表示，如何發展出像人類一樣具備邏輯、意識和推理的認知能力，是該研究一直在探索的方向，以目前來看，通過大規模資料去訓練巨量人工智慧模型，在目前被認為是主流實現通用人工智慧的一個重要方向。研究人員也能透過調查這些不同大小語言模型的優勢和缺點，找出能夠藉由增加規模，繼續提高效能的領域。

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責任編輯：龍紀瑩