【科技研究】理大研發中心開發AI系統 降九成操作機械意外風險

理大產品可靠性暨系統安全研發中心，研究利用AI提升電子機械產品的安全度，中心總監容錦泉指可將造成意外的風險減低九成。

研究人員表示，有關技術可更有效提高電子機械產品產品的安全性，可將造成意外的機率減低九成，通過研究在產品損壞前發現及解決問題，可讓某些產品，如電器的壽命延長一至兩倍。

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研究團隊已研發一套「AI缺陷檢測系統」，可應用於電動工具，如電鑽、切割機器開關按鈕內的金屬零件，運用AI鏡頭挑選出被磨損的零件，防止因過熱融化電外的塑膠層，而導致漏電。另外，團隊又以AI分析金屬、塑膠等材料的刮痕，得出其硬度、彈性與粗糙度，以及物料對產品壽命及人類健康的影響。

理工大學的產品可靠性暨系統安全研發中心，正式進駐「InnoHK創新香港研發平台」，主要研究以AI系統檢測機械系統各零件部分、找出潛在缺陷，分析產品的耐用性等，有助延長產品壽命兩倍，令其安全性增加十倍。中心總監容錦泉指，部分產品技術已投入到實際應用，目前已與港燈和九巴等二十八家企業有夥伴合作。

理大共有三個研究中心進駐「InnoHK」，去年開始啟用的產品可靠性暨系統安全研發中心，團隊包括理大與美國馬里蘭大學共二十位電子工程、電腦等範疇的學者，專注研究增加電子機械產品的耐用及安全性，涵蓋數據收集及處理、產品壽命評估、發現故障及原因分析等十五個項目，可應用於車輛、醫療器材、微電子等。

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責任編輯：龍紀瑩