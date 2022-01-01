【NFT】NFT成2021藝術界新寵 研究：75%作品平均售價僅120港元

2021年藝術界無疑是NFT之年，一項關於 NFT 的綜合研究收集了 2017 年至 2021 年 4 月的價格，報告說75% NFT的平均銷售價格15美元（折合約120港元），只有1% NFT的價格高於 1,500 美元（折合約12,000港元）。

由英國艾倫圖靈研究所（The Alan Turing Institute）資助的一組研究人員，發布了分析 NFT 市場的首批論文。該報告透露，頂級買家佔銷售額的大部分，很少有藝術家在個人 NFT 上的收入超過 15 美元。

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此外，該研究發現，僅 10% 的交易者就佔了所有交易的 85%。然而因為該調查數據下限是今年4月，而NFT市場今年發展極快，這數據或要有所保留，可能存在偏差。

該分析包括所有類別的 NFT：藝術、收藏品、遊戲、元節和實用程序。有趣的是，儘管藝術 NFT 受到如此多的關注，但它們僅佔市場的 10%，收藏品和遊戲佔了 80% 以上。此外，研究人員觀察到藝術 NFT 的交易量有所增加，但交易數量有所減少。這意味著藝術品 NFT 的價格上漲，從而減少了在該類別中進行交易的人數。

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責任編輯：龍紀瑩