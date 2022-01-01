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【建築設計ESG】建築界研零碳辦公樓　藉軟件預測成效

14:00 2022/01/01

分享：

呂元祥建築師事務所環保設計總監梁文傑分享，團隊持續留意有何新科技工具、嶄新建築科技助力減碳，令設計可以更緊貼市場需求。

建築業界近年陸續從設計先導計劃入手，推動ESG策略成效。有見發展商及企業客戶等陸續考慮採納新方案助碳排放「邁向淨零」，呂元祥建築師事務所環保設計總監梁文傑分享，近日亦有針對市場趨勢部署，研究以可再生能源技術、創新建築技術等，推動靈活辦公大樓的零碳設計。

梁文傑指出：

可能在5年前，環保建築設計在香港市場還是比較新的概念，但現時大多企業客戶均趨向追求碳中和設計，並有基本概念和需求。

高層建築「垂直微氣候」 成挑戰

近年陸續有不少傳統辦公室轉型靈活辦公室，以及有高層建築針對碳中和及ESG政策改革，惟他直言，企業在設計方面遇上多項重大挑戰。如硬件限制、未有應對高層建築的「垂直微氣候」變化、未能滿足不同員工的辦公需要，提供更多元共融的解決方案。

垂直微氣候是指各樓層的氣候細微結構，受陽光、溫度、氣流及濕度等影響而有所不同。他解釋，如建築物周圍地面、外牆及窗台等建築設計，與環境互動也會產生小區域的環境氣候變化，故與辦公空間的舒適度息息相關，在建築規劃設計時尤需注意。

【ESG】AECOM：香港ESG發展非落後　發展需取得平衡

【ESG策略】南豐發展傳承上代格言　藉科技推進ESG項目理念

設計須顧及 使用者身心健康

該建築師事務所早於2008年針對可持續發展，設立專責團隊，植入環保建築設計基因。梁文傑見證着市場轉變，

近年更需要追求另一層次，除需定碳中和目標外，還要關注設計是否能夠顧及使用者身心健康。

因此，一直積極夥拍業界以Open lab（開放實驗室）形式推動創新解決方案。

梁文傑舉例指，早前首度試驗以零碳為目標，設計高層辦公大樓時，研究出「The Treehouse」未來建築方案。他分享，事務所在香港綠色建築議會主辦的「邁向淨零」構思比賽中，獲得太古地產提供一些辦公室能源使用數據，套用於前期預備工作。利用軟件分析，包括引入懸垂式太陽能反光板、設立太陽能發電系統等建築效能、舒適度，以科學作基礎進行「盒子研究」。

雖然9成估中哪些方案較有效，但是設計有着千萬個可能性，要最迅速找出「最好又舒適」的方案，還需要新軟件工具幫助分析。

例如採模擬現場布局的工具，模擬微氣候環境、各布局及設計選項，快至一夜之間或更短時間已可取得減碳成效數據。

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完成項目後 再調整較佳方案

他又留意到，較多建築師在完成項目後僅檢查瑕疵，但缺乏再評估方案中可改進的部分，如改善設計誤差。所以團隊亦建議企業客戶以「showcase」形式實驗，在測試期內取得數據，並根據結果調整至較佳方案，視之為open lab。舉例指，早前於零碳天地引入的「三聯供系統」就優化了供應鏈。

香港綠色建築議會主席張孝威（受訪者提供圖片）

另外，香港綠色建築議會主席張孝威亦指出，疫情下發展商、物管公司或相關持份者，特別關注建築物環境、室內外活動空間、使用者健康和四周衞生，引領業界加快推動發展綠色建築。他強調，綠色不只是成本，更是投資，投資者或發展商在開發前期建築成本上可能較傳統方式多，但透過提升能源效益，減少用水、碳排放等，長遠會減低營運和管理成本。綠色金融和綠色按揭都是新趨勢，這些在投資角度上都吸引各界推動綠色建築。

記者：張寶燕

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