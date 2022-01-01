【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？

▲ 來到2021年尾，Telegram亦把握機會於今年結束之前進行最後一次重大更新，當作Telegram用戶的新年禮物。當中包括早前熱議已久的防劇透特效及一鍵讚好留言功能。

來到2021年尾，Telegram亦把握機會於今年結束之前進行最後一次重大更新，當作Telegram用戶的新年禮物。當中包括早前熱議已久的防劇透特效及一鍵讚好留言功能。

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防劇透特效

如果用戶想分享一些對方可能不太想馬上知道的內容時，現時利用Telegram的劇透（Spoiler）功能可以事先將文字隱藏和作出提示。只要在發送信息之前，先複製文字並將其標記為劇透（Spoiler），就可以將訊息「打格」。只有收件人主動點擊像素化的訊息後才會顯示文字內容，可用作隱藏劇透、驚喜或潛在的敏感內容。

▲ 如果用戶想分享一些對方可能不太想馬上知道的內容時，現時利用Telegram的劇透（Spoiler）功能可以事先將文字隱藏和作出提示。只要在發送信息之前，先複製文字並將其標記為劇透（Spoiler），就可以將訊息「打格」。

▲ 只有收件人主動點擊像素化的訊息後才會顯示文字內容，可用作隱藏劇透、驚喜或潛在的敏感內容。

一鍵讚好留言功能

有點類似iMessage的功能，用戶在長按對話框後，可以快速給予讚好或其他emoji反應。當中只有在私人對話中的一鍵讚好功能是默認開啟，如在群組中的用戶要先行請管理員開啟此功能，並可限定可選擇的emoji。

▲ 當用戶在長按對話框後，可以快速給予讚好或其他emoji反應。

除了上述功能，Telegram同時新增了翻譯功能，但iPhone和iPad用戶需要升級至iOS 15或以上版本，支援語言會視乎系統版本而決定。另外用戶也可為自己的帳戶生成專屬的二維碼，自定義顏色和圖案。

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責任編輯：黃顯晴