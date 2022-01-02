【社企決策】共享數據助推社區服務　專家倡效政府「智慧城市藍圖」

▲ 科技大學副教授兼高級顧問黃岳永表示，近年陸續有社企夥拍社區網絡，融合大數據分析助管理項目，例如食物援助平台FOOD-CO就透過分析地理位置及數據，即時得悉各地區情況。

疫情下各行各業進行數碼轉型，透過大數據（Big Data）分析幫助決策，社企及政府也不例外。

有言跨領域共享數據，可幫助加大推動項目成效，科技大學副教授兼高級顧問黃岳永建議，各社企更可仿效港府「香港智慧城市藍圖」中提出的開放數據，推動更多惠民及具社會效益的服務項目。

本港面對貧窮人口創新高、人口老化、教育資源分配問題等，活用大數據在各社區中推出更加適切的服務及支援，尤其重要。黃岳永指出：

近年陸續有社企夥拍社區網絡、商界，融合科技管理項目，令項目成效提升，同時避免資源重疊。

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交換數據 增食物平台效率

當中的科技融合部分包括適當地挖掘、共享和分析大數據，藉此作出更具針對性的決策；以及開發資源整合平台或新系統等。舉例指，社企可以透過交換數據增加食物援助平台的運作效率，連繫社區校網，同時為長者提供新服務；增加各義工平台的互通性；甚至在教育方面，將個人成長資源管理系統整合，更有效地分配教育資源，因材施教。

數據創新乃未來發展趨勢，他認為，教育覆蓋面廣闊，業界正好可以獲取有用數據，來幫助整合個人成長資源管理系統。他指：

當提出一些有關如何分配教育資源的Hypothesis（假說）如「較貧窮的小朋友需要英文補習，提升英文能力，更全面的拔尖補底」，便需要藉數據引證，並找出較有成效的應對方案。

若有愈多數據（如地區、年齡、中小學校網絡提供的數據），愈容易進行gap analysis（缺口分析），更全面觀察城市情況並得悉各地區的困難，針對各類型學習需要，整合一個更長遠發展的計劃。

他早前出席社企民間高峰會，在會後談及有關建構共享「社創知識庫」，滙集各領域數據的想法，倡議未來各界別的社企也可善用技術，發揮創意，開發創新解決方案。他分享，早年擔任「社職Social Career」義工平台的項目顧問，助找出更有效聚集全城義工，提升配對效率的方案。

平台連結800 NGO 利分析

據悉，該平台早於2016年開始，連結多達800個NGO夥伴，並着手收集大數據，分析如哪些年齡層較活躍於哪些義務工作，續於今年推出活動搜尋應用程式。期望讓平台連結達8萬多名的活躍義工，更方便地按興趣及技能等搜尋最合適的義務工作，如動物義工、義務導師、親子義工等。

他又舉例指出，另一由聖雅各福群會推廣的食物援助平台FOOD-CO，在全港278個服務點，早前就透過應用程式，協助將服務提供者及受眾配對。當中透過分析地理位置及數據，按社福機構的需要及運輸距離，連結最合適的餐廳、食物製造商、批發商等。還可支援食物援助機構，解決存倉及運輸等問題，助靈活調動資源。

除了社企數據，他還提到須善用市場開放數據幫助，例如早前網購平台HKTVmall亦有推出數據共享庫，但市場上懂得利用的人似乎仍然不多。另在數據私隱方面，則可匿名化處理並運用數據，開放更多討論來提升服務成效。

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記者：張寶燕

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