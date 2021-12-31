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【中藥政策】符合條件中藥納入醫保 中醫中藥股大幅反彈

股樓投資 18:18 2021/12/31

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國家醫療保障局、國家中醫藥管理局印發《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》，表示將符合條件的中成藥、飲片、中藥製劑等納入醫保藥品目錄，要充份利用藥品管理機制，更好地保護參保群眾用藥的需求．

意見表示，各地應根據承受能力及臨床需求，按程序將符合條件的藥物納入本地醫保支付範圍，並建立調查機制，將常用劑量開具的中藥飲片納入醫保支付範圍。

中藥股均大幅反彈，同仁堂國藥（03613）升11.7%、中國中藥（00570）升12.4%、白雲山（00874）升6.4%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國中藥（00570） 同仁堂國藥（03613） 白雲山（00874） 中藥 經濟 中醫

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