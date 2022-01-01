【NFT】藝人周杰倫進軍NFT 旗下潮牌即日開售限量1萬個

NFT席捲演藝圈，多位明星藝人一齊參與，藝人周杰倫早前表示，旗下潮牌「PHANTACi」與區塊鏈平台「EZEK」合作，是次NFT項目名為Phanta Bear，在今日（1日）在以太坊開賣1萬個限量NFT。

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Ezek在Twitter表示，自宣布周杰倫進軍NFT市場的消息傳開，其官方Discord頻道於宣布後的9小時內已有8千名粉絲加入。

早前亦有報道指周杰倫的「最佳拍檔」作詞人方文山，早在10月初時已進軍NFT市場，與亞洲藝術代理商索卡藝術（Soka Art）合作，推出方文山與周杰倫聯名的《龐克貓史汀》（青花瓷款）公仔，並以NFT進行防偽認證。

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責任編輯：龍紀瑩