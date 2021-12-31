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【跨年倒數】「香港跨年倒數演唱會」最後召集 入場4大貼士你要知

理財智慧 18:10 2021/12/31

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由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「香港跨年倒數演唱會」，將於今天（31日） 晚上舉行，屆時將有Mirror、AGA、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）等 知名藝人陪同3,000位抽中門票的幸運兒以及觀看直播的觀眾同步迎接2022年的來臨。 

從今下午約6時起會有封路措施，博物館道、文化道、九龍站公共運輸交匯處外的雅翔道等，都會禁止所有車輛  入。而 西 九文化區內所有停車場的車輛亦會在下午約4時起，不准進出停車場。   

【除夕交通】港鐵服務時間延長1小時　巴士渡輪加開班次　蘭桂坊下午起封路【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

對於現場觀眾，大會有以下4個貼士

貼士1：做好防疫

所有入場觀眾均已完成接種疫苗，但都緊記留意個人衞生，入場前量體溫、使用「安心出行」，全程配戴口罩，切勿飲食，帶備酒精搓手液，安全地一齊跨年。

貼士2：帶齊「入場四寶」：門票、身份證和「安心出行」，以換取手帶

由於今次演唱會採用實名制及需要配合防疫安排，持票觀眾請緊記帶齊門票、香港身份證及已安裝「安心出行」的手機，以便確認身份及入場。入場過程將會量度體溫，驗證身份並進行安檢，但無須攜帶針咭，若入場人士身份證上的姓名與門票不符，將無法進場，同時所有獲批入場人士會獲發一條手帶，並以手帶為憑證進入演唱會。
  

貼士3：使用公共交通工具

於會實施封路及人潮管制措施，在封路期間，位於博物館道及雅翔道的巴士及專線小巴站及柯士甸道西近博物館道的巴士站將暫停使用。同時，兩條接駁九龍站及西九文化區的專線小巴（第26D及74D號線）將會暫停服務。另外，區內七條專營巴士路線（九巴第8、11、203E、215X、280X、281A及296D號線）及四條專線小巴路線（第26、74、74S及77M號線）將會改道行駛。建議市民以地鐵作為主要交通工具，持演唱會門票的市民可以於港鐵九龍站E4出口步約5-10分鐘，並經西九文化區西閘入場。如乘搭巴士，可以在西隧收費廣場巴 士站或九龍站落車。

貼士4：預留充足時間入場

除了演唱會觀眾外，大會預計當日同時會有大批市民到西九迎接新年，因此所有人潮管制措施有機會視乎實際情況而隨時調整，因此可以預先計劃行程，預留充足時間入場，並留意西九文化區網站及社交媒體的最新公布。

而沒有門票的市民亦可以安坐家中都可以收睇直播，ViuTV 99台，ViuTV官方網站以及ViuTV手機應用程式都可以收看到現場直播，最後，天文台預測今晚天氣清涼，無論大家在哪裡倒數和慶祝，緊記穿著足夠衣服，做好保暖措施，暖笠笠迎接2022年！

【好去處】恒基兆業旗下商場「和風祈願開運祭」 到訪日本神社求「動物御神籤」【下一頁

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記者：鄭日棱

西九文化區 香港 演唱會 旅發局

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