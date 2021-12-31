【大行點睇】內地出口限制屬國際慣例 花旗指對出口股影響有限

花旗發表報告，國務院發表中國首份出口控制白皮書，保護國家安全同時要保持市場開放，促進全球合作。該行認為，出口管制屬國際慣例，涉及對民用及軍用，以及國家安全與利益的相關技術及服務，將採取限制或禁止措施。

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花旗認為，在中國出口行業中，大部分均為相對低檔的日用品，受出口管制的影響不大，該行較看好創科實業 （00669） 、申洲國際 （02313） 及敏華控股 （01999） ，因為不會受出口限制。

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