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【大行點睇】內地出口限制屬國際慣例 花旗指對出口股影響有限

股樓投資 18:06 2021/12/31

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花旗發表報告，國務院發表中國首份出口控制白皮書，保護國家安全同時要保持市場開放，促進全球合作。該行認為，出口管制屬國際慣例，涉及對民用及軍用，以及國家安全與利益的相關技術及服務，將採取限制或禁止措施。

同場加映  【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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花旗認為，在中國出口行業中，大部分均為相對低檔的日用品，受出口管制的影響不大，該行較看好創科實業 （00669） 、申洲國際 （02313） 及敏華控股 （01999） ，因為不會受出口限制。

同場加映   【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

花旗銀行 港股 申洲國際（02313） 敏華控股（01999） 創科實業（00669）

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