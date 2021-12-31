【電動車】差唔多係一年交付量　Tesla召回近48萬輛電動汽車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周四（30日）表示，Tesla（TSLA）正在美國召回超過47.5萬輛 Model 3 和 Model S電動車，因後視鏡頭及前引擎蓋問題或會增加發生意外風險。

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是次的召回共涉及約35.6萬輛2017至2020年出廠的Model 3電動車，該型號的行李箱開關過程可能會損害後視鏡頭的電線，導致鏡頭故障增加車禍風險。另外，亦有約約11.9萬輛 Model S汽車因車頭蓋問題而被召回，Model S前引擎蓋的門鎖問題，可能會導致車頭蓋在沒有警告的情況下打開，並阻礙駕駛員的視線，增加撞車的風險。

此次召回影響的車型年份從2014年到2021年不等，召回的車輛總數幾乎相當於Tesla去年交付的50萬輛汽車。

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責任編輯：黃苑筠