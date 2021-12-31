  • 17°C
香港時間 : 20211231日 (五) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】差唔多係一年交付量　Tesla召回近48萬輛電動汽車

股樓投資 18:59 2021/12/31

分享：

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周四（30日）表示，Tesla（TSLA）正在美國召回超過47.5萬輛 Model 3 和 Model S電動車，因後視鏡頭及前引擎蓋問題或會增加發生意外風險。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

是次的召回共涉及約35.6萬輛2017至2020年出廠的Model 3電動車，該型號的行李箱開關過程可能會損害後視鏡頭的電線，導致鏡頭故障增加車禍風險。另外，亦有約約11.9萬輛 Model S汽車因車頭蓋問題而被召回，Model S前引擎蓋的門鎖問題，可能會導致車頭蓋在沒有警告的情況下打開，並阻礙駕駛員的視線，增加撞車的風險。

此次召回影響的車型年份從2014年到2021年不等，召回的車輛總數幾乎相當於Tesla去年交付的50萬輛汽車。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續　分析師推介13隻平價美股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

電動車 汽車 Tesla

上一篇文章

【室內設計】一家五口搬到村屋複式單位 花23萬添置傢俬 超級英雄公主房滿足3仔女 假日廚房焗曲奇享家庭樂

下一篇文章

【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股
【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【賣地計劃】政府公布下季賣地計劃　屯門用地私樓單位面積不小於280呎
【賣地計劃】政府公布下季賣地計劃　屯門用地私樓單位面積不小於280呎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款