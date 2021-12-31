【國泰航空】曾接觸乘客機組人員須酒店隔離 國泰運力將大幅降低？

今日有消息指，國泰航空（00293）將收緊機組人員檢疫安排，所有機組人員需在抵港後在酒店檢疫3至14日。原來國泰安排客機只載貨，有關機組人員只需居家檢疫3日，但隨著有機組人員感染變種，加上違反檢疫要求，因此宣佈所有接觸乘客的機組人員均為非貨機人員。

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早前國泰已公布暫停長途貨運，包括跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和杜拜的貨運航班，以及只載貨客機航班，為期合共七日。多項措施下，預計國泰運力將大幅降低。

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