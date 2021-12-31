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【國泰航空】曾接觸乘客機組人員須酒店隔離 國泰運力將大幅降低？

股樓投資 17:57 2021/12/31

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今日有消息指，國泰航空（00293）將收緊機組人員檢疫安排，所有機組人員需在抵港後在酒店檢疫3至14日。原來國泰安排客機只載貨，有關機組人員只需居家檢疫3日，但隨著有機組人員感染變種，加上違反檢疫要求，因此宣佈所有接觸乘客的機組人員均為非貨機人員。

同場加映  【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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早前國泰已公布暫停長途貨運，包括跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和杜拜的貨運航班，以及只載貨客機航班，為期合共七日。多項措施下，預計國泰運力將大幅降低。

 

同場加映   【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

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撰文 : 謝克迪, CFA

航空 國泰航空（00293） 港股 國泰航空 香港

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