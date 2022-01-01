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【體質測試】康文署今舉行體質調查同樂日 月中再開一場 免費讓市民了解體質狀況

理財智慧 13:00 2022/01/01

分享：

今日（1日）康文署舉行「全港社區體質調查」同樂日，月中（18日）再開一場，讓市民透過調查，了解自己的體質狀況，費用全免。

康文署早前由12月起，舉行多場「全港社區體質調查」同樂日，「全港社區體質調查」在建立香港巿民體質數據資料庫，找出巿民的運動模式與體質關係，協助政府確定須優先改善的範疇，提升巿民的整體體質。調查對象為8500名7至79歲的香港巿民，並按本港人口比例計算在調查中各年齡群組所需要的抽樣數目。調查的數據收集工作預計在明年初完成，結果將於明年第四季公布。

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

同樂日詳情如下：

日期：2022年1月18日（星期二）

時間：下午2時至8時

地點：大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓及7樓大埔墟體育館

預約登記帳號：Funday1801

密碼：TPH1801（無須輸入參考編號）

市民可經網頁（按此連結） 的「獲邀參加者登記登入」分頁預先使用上述特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約1小時，活動每小時可同時接受15名參加者進行體質測試。市民亦可在活動當日即場報名參加，名額有限，先到先得。完成體質調查的市民可獲贈紀念禮品包和體能檢測報告。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

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責任編輯：龍紀瑩

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