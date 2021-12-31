【有相睇】大角咀全新靚裝租盤　一房月租1.08萬　租客睇樓兩次即「扑鎚」

要在市區搵到平價租盤不易，但其實亦有選擇。香港置業張仲賢說，大角咀福明大廈A座高層4室，實用面積約296平方呎，一房間隔，向西南，月租原叫價1.18萬元，放租約一個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以1.08萬元獲承租，實用呎租約36.5元。據悉，新租客心儀單位附有全新裝修，故睇樓兩次即決定承租。

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從代理提供的相片可見，單位裝修極新。據了解，業主於1995年5月以約90萬元購入上述單位，以目前月租1.08萬元計，租金回報率逾14厘。

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資料顯示，福明大廈位於大角咀福全街32至40號，於1974年入伙，建有2座住宅大樓，提供189個單位，實用面積由256平方呎起，至最大360平方呎。福明大廈最大賣點是交通便利，鄰近港鐵旺角站。

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