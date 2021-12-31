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【恒生指數】港股全年大跌14%回落至近23400點水平　恒生指數10年來表現最差（附10年表現）

股市 17:47 2021/12/31

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【恒生指數】港股全年大跌14%回落至近23400點水平　恒生指數10年來表現最差（附10年表現）

港股今年全年走勢反覆向下，恒生指數於2021年最後一個交易日「食尾糊」升285點，收報23397點，惟全年「埋單」計算，大市仍然累跌3833點或14.1%，連跌第二年。恒生指數2021年表現不但跑輸環球主要股市，更是港股10年來表現最差的一年。

恒生指數10年表現︰

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一文看清2022年大行對恒指最新預測　瑞信下調三個月目標價至24000點　四大風險你要知，詳情請看【下一頁】

恒生指數10年以來一共錄得6升4跌。若按升幅計，以2017年表現最好，全年累升近36%，升至近30000點水平，其次是2012年，港股經歷2011年大挫近兩成後，恒指全年回升近23%。

至於按跌幅計，港股10年來以今年跌幅最大，受到中國內地監管不確定性和審查收緊的影響，加上美聯儲加快縮減買債步伐所引起的擔憂，恒指全年累跌14%，回落至近23400點水平。至於表現第二差則是2018年，大市受累中美貿易戰，加上美國加息，恒指年初承接2017年升勢，曾升至33484點歷史高，惟「虎頭蛇尾」，全年最終跌逾13%。

【港股市況】港股除夕半日市恒指升285點　商湯上市翌日再升33%創新高　阿里巴巴升8%領市（不斷更新）

【藍籌股】李寧全年累升六成膺2021藍籌王　包尾兩隻藍籌股價今年大跌七成

責任編輯︰梁浩碩

港股 恒生指數

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