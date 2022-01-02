【一圖睇清】全球有多少物種？　生物學家研發互動「生物地圖」

▲ 用家可在OneZoom網頁上以無縫的可視化方式，放大查看任意物種，並探索其與不同物種之間的關係。

地球上的物種數之不盡，究竟全球有多少種生物？為了解答這個問題，兩位來自倫敦帝國理工學院與牛津大學的物學家研發互動「生物地圖」OneZoom，讓用戶「一站式」探索所有已知的生命。【連結傳送門】

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用家可在OneZoom網頁上以無縫的可視化方式，放大查看任意物種，並探索其與不同物種之間的關係。網站收集了超過8.5萬個物種的圖像，透過自動化數據處理，綜合來自各種可用來源的數據，再配合「分形可視化」技術，使資訊濃縮成一頁並且易於探索。

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OneZoom地圖以不斷演化的「生命之樹」呈現（見以下圖輯），能夠抵達分支末端的物種都頗為幸運。但在地球歷史的長河中，也有不少「紅色葉子」正在凋零（即瀕臨滅絕）。

樹上代表每個物種的「葉子」，通過直觀的葉片顏色來表明它們是否有滅絕風險，綠色為普通、紅色表明受到威脅、黑色則代表野生滅絕或全球滅絕。由於OneZoom項目仍處於早期階段，生命之樹上的大部分葉片都已灰色來表示，代表它們尚未經過評估，或是科學家暫時缺乏足夠的數據來了解它們的滅絕風險。

▲ 由於OneZoom屬於免費、無廣告的公開網站，為了維持營運需的資金，他們想出了一種贊助方式，邀請用戶花錢為葉片（某個物種）以自己的名字來命名。

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責任編輯：廖淑瑩